14 февраля на очередной сессии депутатов мэр Новосибирска выступил с отчетом за прошлый год. Деятельность городской администрации и Анатолия Локтя получила удовлетворительную оценку. Что, впрочем, не означает, что все прошло гладко. У ряда депутатов были вопросы и к мэру, и к работе его подчиненных. В их числе – у НАТАЛЬИ ПИНУС, которая предложила свое видение того, как надо менять систему оценки, чтобы она стала эффективным инструментом городской политики.

– Накануне отчетной сессии Совета депутатов вы разместили несколько постов в соцсетях, главным посылом которых была необходимость серьезных изменений самой системы оценки работы мэрии депутатами. Почему вы считаете эту процедуру столь важной?

– Вот уже несколько лет подряд я как мантру повторяю, что нужна полноценная система оценки деятельности мэрии и мэра. Объективная, лишенная ситуационных аспектов, конъюнктурных и политических факторов, лишенная субъективных эмоций.

Зачем это нужно? Прежде всего, два «неуда» подряд, поставленные Советом депутатов мэру, могут быть поводом для запуска процедуры отставки градоначальника. Но есть и другой важный аспект. Скажу мысль, которая может многих удивить. Ответственность за результаты деятельности лежит не только на том, кто деятельность реализует, но и на том, кто призван оценивать эту деятельность. Если депутаты, которые принимают отчет мэра, не сформировали четкие критерии и не пояснили, какие критерии сколько «весят» в системе оценки, если не определено чёткое понимание о последствиях той или иной оценки, то в плохом результате работы мэрии есть и вина депутатов.

У нас в Новосибирске пока эта задача по формированию полноценной системы оценки деятельности мэра, к сожалению, не решена, хотя какие-то шаги были сделаны в прошлом году. Комиссией по контролю за деятельностью мэрии были, наконец, приняты некие критерии. Но они явно недостаточны и нет системы перевода показателей в оценку. Надо привязать систему баллов к критериям, что позволит в итоге выходить на оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». И при этом всем, и депутатам, и горожанам, будет понятно, почему поставлена та или иная оценка.

– А что показала оценка работы мэра Новосибирска на основе критериев, принятых в прошлом году?

– Исходя из текущей системы оценки, картина получается размытая. Кое-какие выводы можно сделать, сравнив данные отчета с показателями 2020 года. В итоге, мы видим, что по 17 критериям показатели в сравнении с прошлым годом улучшились, по 6 остались прежними, по 16 ухудшились. Как я сказала, в настоящей системе оценки критерии не привязаны к какой-то балльной системе и потому невозможно в итоге объективно вывести оценку работы. Это «пятерка», «тройка» или «двойка»? Каждый депутат по-прежнему субъективно оценивает результат. Исходя из своего разумения, настроения или политической конъюнктуры. Но не объективно. Но даже из этих цифр можно почерпнуть кое-что весьма существенное. Например, отчетливо видны те сферы, где наблюдается серьезное проседание, и это важные отрасли: инвестиции, новое дорожное строительство и реконструкция дорог, строительство социальных объектов.

И еще один важный момент — в моем понимании, очень полезно перенести отчёт о деятельности мэра на апрель.

– Почему именно на апрель?

– Именно к этому моменту готовятся сводные показатели по федеральной системе оценки муниципалитетов и градоначальников. Все муниципальные образования нашей страны отчитываются о своей работе по одному и тому же набору параметров. Очень удобно! Конкретные показатели, уже выставленные рейтинги. Можно соотнести Новосибирск с другими городами, сравнить наши успехи или неудачи в конкретных показателях с соседями. Это поможет более объективно оценить работу мэрии.

– И что показывает такое сравнение?

– Данных по 2021 году пока нет, но мы можем посмотреть, как обстояли дела в 2020 году, отчет за который появился в открытом доступе во второй половине 2021 года. Согласно этому отчету, мэр Новосибирска находится на предпоследнем (!) месте в отношении удовлетворенности населения деятельностью главы образования. Это 34 место из 35 возможных в Новосибирской области. Что касается комплексной оценки, которая помимо удовлетворенности населения включает и многие другие параметры, то тут Новосибирск снова в официальной группе аутсайдеров, на 4 месте из 5 возможных среди городских округов области. Напомню, что год назад депутаты Совета депутатов 32 голосами из 44 присутствовавших оценили работу мэра как «удовлетворительную». Поэтому я считаю важным перенос этого процесса на апрель, когда все муниципалитеты готовят свои отчеты по федеральной методике. И депутатам, оценивая работу мэрии, надо брать за основу эту общефедеральную методику, дополняя ее своими пунктами.

– Вы сказали, что к критериям оценки надо привязать систему баллов. У вас есть предложения по решению этой задачи?

– Нам не надо изобретать велосипед, поскольку эту задачу уже решили в других городах, причем, весьма эффективно. Много полезного, на мой взгляд, можно почерпнуть из системы оценки эффективности и результативности деятельности органов администрации города Вологда. Она состоит из 162 предельно конкретных критериев в отношении разных подразделений, кстати, увязанных с упомянутой федеральной системой оценки. И эта система успешно работает с 2013 года.

– Почему вы относите проблему оценки работы мэрии к числу первоочередных?

– Помимо того, что я уже перечислила выше, есть и ещё один серьёзный аспект. Все мы знаем, что грядёт принятие закона о местном самоуправлении. И хотя его многие критикуют, но почти наверняка закон будет принят. С огромной долей вероятности там будет прописано право губернаторов практически без объяснения причин снимать мэров, по своему усмотрению. Считаю, что Совету депутатов Новосибирска нужно действовать на упреждение: сформировать и принять максимально четкую, прозрачную, объективную и понятную горожанам системам оценки деятельности мэра. Чтобы не было возможности снимать мэра кем-то со стороны, по каким-то своим резонам, не связанным напрямую с эффективностью его работы. Подчеркиваю, я говорю сейчас не о персоналиях, а именно о системе, создании механизма, без которого трудно ждать целенаправленного развития Новосибирска. Буду рада обсудить разумность своих доводов с новосибирскими политиками, общественными деятелями и представителями власти.