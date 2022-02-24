Депутаты Госдумы от Новосибирской области попали под санкции Евросоюза

Евросоюз ввел санкции против депутатов Государственной думы РФ, проголосовавших за обращение к президенту Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В список попали семь депутатов от Новосибирской области.

Голосование о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик проходило 15 февраля. Под новые санкции попали 351 депутат Государственной думы Российской Федерации.

Согласно документу, опубликованному на сайте совета Евросоюза, ограничительные меры включают в себя замораживание активов и запрет на предоставление лицам денежных средств. В отношении них также вводится запрет на въезд или транзит через территорию Европейского союза.

В санкционный список попали семь депутатов Государственной думы от Новосибирской области, проголосовавших за обращение к президенту России Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР: члены партии «Справедливая Россия» Александр Аксёненко и Александр Терентьев; члены партии «Единая Россия» Игорь Антропенко, Олег Иванинский, Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев; член партии КПРФ Ренат Сулейманов. Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Жуков не вошел в список лиц, на которых распространяются ограничения, так как не голосовал за обращение к президенту.

Напомним,22 февраля депутаты Госдумы одобрили признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Воздержавшихся или выступивших «против» не оказалось.