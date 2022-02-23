Министерство финансов США включило в санкционный список ООО «Торговый квартал-Новосибирск», являющееся дочерней структурой госкорпорации ВЭБ.РФ. В Новосибирске Общество управляет торгово-развлекательным центром «Сибирский молл» и деловым центром «Новая высота».

Новосибирская компания «Торговый квартал-Новосибирск» (ООО «ТКН») вошла в санкционный список США, опубликованный накануне на официальном сайте министерства финансов страны.

Как объясняет минфин США, включение ООО «ТКН» в санкционный список связано с санкциями в отношении российской государственной корпорации ВЭБ.РФ, дочерним обществом которой является ООО «ТКН». Санкции означают, что компания больше не сможет быть участником американской финансовой системы и вести свой бизнес в США.

В сообщении министерства финансов США отмечается, что санкционный список в отношении российских компаний и их дочерних структур составлен из-за признания Россией ДНР и ЛНР. Всего в списке — более 40 российских компаний. Помимо госкорпорации ВЭБ.РФ, в список попали структуры Промсвязьбанка — опорного банка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса России.

В Новосибирске ООО «ТКН» управляет торгово-развлекательным центром «Сибирский молл» и деловым центром «Новая Высота» — как следует из документов на сайтах ТРЦ и ДЦ. Корреспондент «Континента Сибирь» попытался получить комментарии руководства «Сибирского молла», где ему предложили обратиться в ВЭБ.РФ. Связаться с госкорпорацией на момент подготовки публикации не удалось.

Напомним, ранее Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел встречу с представителями общественно-политических сил региона, посвященную обсуждению решения президента РФ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в ходе которой поддержал решение главы государства. Также 22 февраля Госдума России единогласно одобрила признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.