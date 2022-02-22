Госдума единогласно одобрила признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Ни в одной из фракций не было воздержавшихся или голосов «против».

Сегодня, 22 февраля, в Государственной думе прошло пленарное заседание, главными вопросами которого стали признание независимости ДНР, ЛНР, а также ратификация договора о сотрудничестве между РФ и этими территориями. Накануне поздно вечером в обращении к нации после открытого заседания Совета Безопасности о решении признать Республики объявил президент Владимир Путин.

Перед голосованием в ГД выступили представители пяти парламентских фракций. Все они поддержали решение по ДНР и ЛНР. При этом ещё неделю назад «Новые люди» были против инициативы КПРФ об обращении к президенту о признании независимости территорий.

Консенсус выразили 400 присутствующих депутатов ГД. Воздержавшихся или выступивших «против» не оказалось. Хотя Олег Смолин (КПРФ, Омская область) признался, что ошибочно задел слово «против» на сенсорном экране и попросил засчитать его голос «за».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что документы вступят в силу уже сегодня, после того, как их примет Совет Федерации и подпишет президент.