1 221 ребенок заразился коронавирусом за сутки в Новосибирской области

За минувшие сутки в Новосибирской области выявили 5 128 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевание выявили у 1 221 ребенка.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались восемь мужчин в возрасте от 39 до 80 лет, а также восемь женщин в возрасте от 41 до 82 лет.

В инфекционные стационары региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализированы 3 723 пациента, в том числе 84 ребенка, в отделениях реанимации лечатся 317 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 34 пациентам.

За сутки заболевание выявили у 5 128 человек, в том числе у 1 221 ребенка. Всего в Новосибирской области зарегистрированы 191 936 случаев коронавируса. 85 844 пациента полностью выздоровели, 4 901 скончался.

Напомним, накануне Новосибирские власти сообщили о выходе региона на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Новосибирской области отменили часть коронавирусных ограничительных мер, в том числе предъявление QR-кодов в сфере услуг.

Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, к концу января уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в регионе достиг 72,8%, однако в Новосибирской области все больше людей, у которых истекает полугодовой период с вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни. Им требуется ревакцинация.

Поставить прививку от коронавирусной инфекции могут как взрослые, так и дети. Для удобства жителей Новосибирской области создана интерактивная карта пунктов вакцинации против COVID-19, на которой также указаны лаборатории, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела.