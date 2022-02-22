За депутатом новосибирского райсовета приехала «психбригада» — минздрав прокомментировал инцидент

В соцсетях появилось видео, на котором психиатрическая бригада якобы пытается забрать на принудительное лечение оппозиционного депутата Колыванского райсовета Новосибирской области Виктора Коваленко во время депутатской сессии. В региональном минздраве визит медиков на заседание не подтвердили.

Видеозапись происшествия опубликовала группа «Сообщество депутатов Колыванского Совета» в соцсети «ВКонтакте».

Как следует из опубликованного ролика, во время сессии Колыванского совета депутатов в зал вошли люди в белых медицинских халатах. Находившаяся в её составе девушка представилась сотрудницей «Областной психиатрической больницы» и заявила, что вместе с коллегами намерена госпитализировать Виктора Коваленко, поскольку на его якобы неадекватное поведение пожаловалась супруга. Она-то, по словам девушки, и направила медиков в райсовет, подписав соответствующий документ.

Президиум райсовета попытался убедить пришедших дождаться окончания сессии, но девушка настаивала на праве «врачей» немедленно госпитализировать депутата. Она заявила, что в случае, если народный избранник не последует за «медиками» добровольно, его придётся доставить в медучреждение принудительно. Однако после категоричного отказа оппозиционера «психбригада» всё же покинула зал, а сам депутат получил на руки документы с требованием своего принудительного лечения. Всё это сопровождалось смехом собравшихся.

По словам виновника события, депутата Виктора Коваленко, произошедшее было постановкой с целью не допустить определённых высказываний, с которыми депутат намеревался выступить на сессии.

«Мы знаем, откуда ноги (растут). Я готовился сегодня сделать пламенное выступление», — сказал Виктор Коваленко, когда «медики» покинули зал, отметив, что его речь посвящалась некому «вопросу о коррупции», который в итоге сняли с повестки.

Как рассказал в этой же видеозаписи депутат Колыванского райсовета от КПРФ Алексей Астафьев, версию о постановке подтверждает ряд обстоятельств. Так, подпись, стоящая на документе о принудительной госпитализации депутата под фамилией его жены, по словам Астафьева, супруге парламентария на самом деле не принадлежит. Это подтвердила и сама женщина, которая продемонстрировала на камеру свой паспорт.

Не подтвердили подлинность инцидента и в областном минздраве.

«Во-первых, в регионе нет медицинской организации с названием «Областная психиатрической больница». Медицинскую помощь по психиатрическому профилю оказывает «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3». Во-вторых, у психиатрической больницы нет собственной выездной службы. Подобные вызовы обслуживают специализированные психиатрические бригады скорой медицинской помощи. 22 февраля на сессию совета депутатов Колыванского района сотрудники отделения скорой помощи Колыванской ЦРБ, как и медики станции скорой помощи Новосибирска не выезжали. Таким образом, психиатрическая служба Новосибирской области к данному инциденту отношения не имеет», — прокомментировали в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Напомним, в июне 2021 года чиновника бердской мэрии оштрафовали за нападение на журналиста из-за оскорбительного хештега.