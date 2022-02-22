Новое подразделение будет обеспечивать трансфер разработок ученых в промышленное производство.

Напомним, что в постсоветский период российская химическая промышленность шла по пути приобретения зарубежных технологических линий, в которые было практически невозможно встроить продукты и соединения, созданные российскими учеными. Ситуация стала меняться вместе с политикой импортозамещения и ростом цен на импортную продукцию. «Мы увидели рост интереса к нашим разработкам со стороны промышленных партнеров. И в октябре 2021 года было принято решение о создании Инжинирингового центра на базе имевшегося у нас еще с советских времен опытного химического производства. Одно дело — синтезировать двадцать миллиграмм какого-то соединения в условиях лаборатории. И совсем другое – синтез партии в сотню килограмм этого же соединения по заказу промышленного партнера. Такое масштабирование процессов органического синтеза из лаборатории на производство – сложная научно-технологическая задача, которую и будут решать сотрудники нового центра», – рассказала в ходе встречи с журналистами директор НИОХ СО РАН, профессор Елена Багрянская.

За прошедшие месяцы проведена большая работа по модернизации оборудования, сформирован стартовый портфель заказов. В числе заказчиков как крупные российские корпорации («Татнефть», ГК «ЭФКО»), так и зарубежные партнеры. «По мере роста спроса на продукты органического земледелия на мировых рынках, растет интерес к нашим биоразлагаемым фунгицидам и стимуляторам роста растений – как в России, так и за рубежом (в Белоруссии, Казахстане, государствах Средней Азии). Сейчас мы ведем переговоры с потенциальными партнерами из Турции», – пояснил руководитель Инжинирингового центра Павел Заикин.

В настоящее время ведется работа по проектированию производственного участка по стандартам GMP, что позволит НИОХ СО РАН выпускать фармацевтические субстанции для медицинского и ветеринарного применения. Институт много работает в данном направлении, но пока вынужден часть производства отдавать на аутсорсинг. После получения лицензии, все производство будет сосредоточено в Инжиниринговом центре.

В частности, речь идет о единственном российском противооспенном препарате «НИОХ-14». Изменение климата, таяние мерзлоты (и захоронений в ней) создают риск возвращения инфекций, которые многие десятилетия считались ликвидированными, такими, как натуральная оспа. Ученые НИОХ СО РАН вместе с коллегами из ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» создали лекарство против этого заболевания, которое успешно прошло первую фазу клинических испытаний. «В госрезерве такой препарат необходимо иметь, чтобы в случае вспышки можно было его использовать», – сказали в пресс-службе, уточнив, что это первый в России противооспенный препарат.