Топ-менеджеров и предпринимателей соберут на закрытой бизнес-встрече в Новосибирске

Высшая школа бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) проведёт встречу для топ-менеджеров и руководителей бизнеса «Точки роста руководителя: мышление, знания, связи». Мероприятие пройдёт в отеле Domina Novosibirsk 2 марта.

Как рассказали организаторы, участники встречи узнают, чему учиться руководителю, и как в этом помогают программы MBA. У них появится возможность завести полезные знакомства и найти ответы по таким вопросам, как сохранение устойчивости компании, масштабирование бизнеса в стремительно развивающихся условиях, нахождение ресурсов для собственной эффективности и мотивации команды — в рамках мероприятия пройдут семинары по маркетингу, финансам и управлению персоналом.

ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ:

— Чему учиться руководителю в 2022 году

Дмитрий Москвин, модератор встречи, кандидат экон. наук, бизнес-тренер, бизнес-консультант, спикер программ MBA Высшей школы бизнеса НГУЭУ

— Как внедрять ABCDX-сегментацию в маркетинг для сокращения стоимости привлечения клиента

Андрей Шавнев, руководитель Digital-направления в АГТ-Сибирь, спикер программ MBA Высшей школы бизнеса НГУЭУ

— мастер-класс «Выбор методов обучения сотрудников»

Наталья Нургалиева, руководитель службы персонала ГК МУЛЬТИМЕНЮ (KFC), эксперт в области управления персоналом, сертифицированный специалист по оценке персонала, спикер программ MBA Высшей школы бизнеса НГУЭУ

— Где ваши деньги, или как найти скрытые финансовые резервы компании?

Елена Соколова, соучредитель и директор консалтинговой компании «Алс», аттестованный налоговый консультант, бизнес-тренер, спикер программ MBA Высшей школы бизнеса НГУЭУ

— Презентация программы «MBA — Стратегический менеджмент»

Дмитрий Москвин, модератор встречи, кандидат экон. наук, бизнес-тренер, бизнес-консультант, спикер программ MBA Высшей школы бизнеса НГУЭУ

— Розыгрыш сертификатов на обучение в Высшей школе бизнеса НГУЭУ и подарков от партнеров.

— Нетворкинг, фуршет

Время и место: 2 марта 2022 года, 18.30-21.00, отель Domina Novosibirsk (ул. Ленина, 26).

Участие бесплатно, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Cправки о программах MBA и участии во встрече по телефонам: +7 (383) 243-95-75, +7 (923) 259-17-71 (Елена), +7 (923) 788-88-39 (Анна).