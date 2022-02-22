«Сибирскую ипотеку» запустят для переезжающих в Новосибирскую область

В правительстве России разрабатывают программу льготной ипотеки для граждан, переезжающих в регионы Сибирского федерального округа. Она коснётся в том числе тех, кто в качестве нового места жительства выбрал Новосибирскую область.

Минтруд и минфин РФ разрабатывают программу льготной ипотеки для россиян, переезжающих работать в Республику Алтай, Алтайский край, Тыву, Хакасию, Красноярский край, Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области.

Как сообщают «Известия», работу над программой, в которой также задействован институт развития «Дом.рф», планируется завершить до 28 февраля 2022 года.

Во входящих в программу регионах также планируется запустить льготную ипотеку для молодых специалистов и научных работников.

По мнению депутатов Госдумы РФ, новая мера послужит стимулом для региональных застройщиков, которые будут активнее возводить дома. В результате Сибирь привлечёт больше новых жителей.

Напомним, в декабре 2021 года куратор СФО Виктория Абрамченко поручила проработать возможность создания отраслевых кластеров в Сибири. Их планируется разместить на территории Ангаро-Енисейского макрорегиона. Ранее, в августе 2021 года, министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов с населением от 300 тыс. до миллиона человек, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.