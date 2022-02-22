Дорогу-дублер Восточного обхода реконструируют под Новосибирском к 2025 году

В Новосибирской области названы сроки завершения реконструкции дороги от Ленинск-Кузнецкой трассы до Академгородка. Дорога является дублером строящегося Восточного обхода Новосибирска.

Как сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области, специалисты проведут реконструкцию дороги от Ленинск-Кузнецкой трассы до Академгородка, построенной в 1980-х годах. Дорога выполняет функцию дублера Восточного обхода Новосибирска.

«Земляное полотно дороги отсыпано из грунтов притрассовых резервов грейдер-элеваторами с минимальной толщиной дорожной одежды. В связи с увеличением интенсивности движения (летом интенсивность движения составляет 6-7 тыс. автомобилей в сутки) и движением по дороге тяжеловесного транспорта некоторые участки дороги разрушились и стали непригодны для движения», — указано в сообщении.

Уточняется, что работы по приведению дороги в нормативное состояние начались в 2018 году. Так, в 2018-2019 годах специалисты отремонтировали участок дороги «Инская — Барышево — 39 км а/д К-19р» до 26-го км, в 2020 году завершилась реконструкция участка с 26-го по 30,7-й км. В настоящее время ведется комплексная реконструкция примыкания автомобильной дороги к Ленинск-Кузнецкой трассе.

«Срок реализации — 2023-2024 годы, планируется, что два года реконструкция будет длиться. Сейчас разрабатывается проектная документация на реконструкцию участка с 5-го по 11-й км. По итогам работ реконструкция будет полностью завершена», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТУАД Новосибирской области. По данным агентства, последний этап работ завершится к 2025 году.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что Новосибирской области выделили дополнительные 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на завершение первого этапа строительства Восточного обхода Новосибирска. Завершить работы планируется в 2024 году.

Строительство Восточного обхода Новосибирска началось в 2013 году. Его протяженность составляет 80 км, дорога соединит Северный объезд через Гусинобродское шоссе и Чуйский тракт.