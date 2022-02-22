У губернатора Красноярского края появился бизнес-советник

В Красноярском крае назначен советник губернатора по развитию малого и среднего предпринимательства. Им стал экономист Вячеслав Полищук.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назначил на должность своего советника по развитию малого и среднего предпринимательства Вячеслава Полищука.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, советник будет взаимодействовать с федеральными органами власти, региональными ведомствами и объединениями предпринимателей. Ему предстоит формировать предложения по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и снижению административных барьеров, препятствующих деятельности бизнесменов.

Особое внимание советник должен уделить приоритетным для региона направлениями малого и среднего предпринимательства, в том числе инновациям, креативной индустрии, а также молодёжному и социальному предпринимательству.

«Структура экономики Красноярского края такова, что основными налогоплательщиками в регионе являются крупные предприятия. При этом малый и средний бизнес недостаточно активно развивается. В течение последних трёх-четырёх лет был предпринят комплекс мер по стимулированию предпринимательской деятельности в этом сегменте экономики. Необходимо наращивать темп в этом направлении», — отметил на встрече с новым советником 21 февраля губернатор Красноярского края Александр Усс.

По словам главы региона, в развитие предпринимательства в регионе должны вовлекаться руководители муниципальных образований. Способствовать их активности также предстоит новому бизнес-советнику.

Вячеслав Полищук родился в 1969 году в Красноярске. В 1992 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности «робототехнические системы» (инженер-электромеханик), в 1997 году – Всероссийскую академию внешней торговли Министерства внешнеэкономических связей и торговли РФ (Москва) по специальности «мировая экономика» (экономист со знанием иностранного языка).

С декабря 2017 года по февраль 2020 года Вячеслав Полищук занимал должность заместителя главы Красноярска, руководителя департамента социально-экономического развития.

Напомним, в феврале в мэрии Омска произошли масштабные кадровые перестановки.