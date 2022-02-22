Суд удовлетворил иск о взыскании 3 млн рублей с блогера и депутата за работу полиции в Новосибирске

Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил исковое заявление ГУ МВД РФ по Новосибирской области о взыскании более 3 млн рублей с блогера Тимура Ханова и депутата горсовета Антона Картавина за работу на митинге.

Информация о вынесенном решении указана в карточке дела на сайте Октябрьского районного суда. Уточняется, что оно было принято 21 февраля 2022 года.

Отметим, иск ГУ МВД России по Новосибирской области подало в суд 19 августа. Как сообщал «Континенту Сибирь» депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин, ведомство потребовало с ответчиков более 3 млн 24 тыс. рублей. Из этой суммы 13, 1 тыс. рублей — затраты на бензин, остальное — сверхурочные деньги, выплаченные сотрудникам полиции за выполнение служебных обязанностей на митинге 31 января прошлого года.

Как сообщается на сайте Октябрьского районного суда Новосибирска, исковое заявление подано ведомством к «организаторам несогласованного в установленном порядке публичного мероприятия в форме митинга». При этом Антон Картавин был взять под стражу до и после акции, а блогера Тимура Ханова арестовали на семь суток 30 января. Как сообщает телеграм-канал «Апология», решение суда будет обжаловано.

Отметим, в августе полиция потребовала взыскать 2,8 млн рублей новосибирских политиков и их соратников за участие в несанкционированной акции протеста 23 января. Следующее судебное заседание по иску назначено на 25 февраля.