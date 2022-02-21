Новосибирские власти одобрили компенсацию 50% затрат на газификацию жилья отдельным категориям граждан

Правительство Новосибирской области одобрило льготу, направленную на компенсацию расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации. Получить компенсацию смогут, в частности, участники Великой Отечественной войны и родители детей-инвалидов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующий проект закона был принят 21 февраля на заседании правительства Новосибирской области.

«Представленным проектом закона устанавливается дополнительная мера поддержки в виде компенсации расходов, связанных с газификацией жилых домов граждан, находящихся у них (либо членов их семей) в собственности, расположенных на территории области и включенных в программу газификации», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, компенсация предоставляется гражданам однократно в размере 50% фактически понесенных расходов, но не более 35 тыс. рублей.

Уточняется, что правом на компенсацию расходов обладают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, супруги умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак. Льгота также будет распространяться на лиц, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период войны, одиноко проживающих ветеранов труда, граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, одиноко проживающих ветеранов труда Новосибирской области, а также одиноко проживающих инвалидов I или II группы и граждан, имеющих ребенка-инвалида.

Сообщается, что проект закона «О предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации» одобрен правительством Новосибирской области. Он будет направлен на рассмотрение в Заксобрание региона.

Напомним, в конце января министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сообщил о том, что к декабрю 2021 года к газораспределительной системе в Новосибирской области подключено 143 тыс. домовладений. К 2025 году в регионе должны подключить к системе газоснабжения 60 тыс. абонентов.