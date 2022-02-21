Новосибирские ученые запатентовали первый в России препарат от оспы

Новосибирские ученые создали и запатентовали первый в России противооспенный препарат. Аналог такого средства существует только в США.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, противооспенный препарат был создан специалистами института совместно с государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Средство запатентовано, оно прошло доклинические испытания и первую фазу клинических испытаний.

«В госрезерве такой препарат необходимо иметь, чтобы в случае вспышки можно было его использовать», — сообщили в институте, отметив, что это первый в России противооспенный препарат.

При этом, по словам директора Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова Елены Багрянской, было принято решение не проводить второй этап клинических испытаний.

Отметим, последний случай заражения человека натуральной оспой в естественных условиях был зарегистрирован в 1977 году, в 1978 году зафиксирован последний случай лабораторного заражения. Официально о ликвидации болезни с помощью массовой вакцинации было объявлено в 1980 году на Ассамблее ВОЗ. В настоящее время хранить и исследовать вирус имеют право только две лаборатории мира: ГНЦ ВБ «Вектор» и Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, клинические исследования первого отечественного противооспенного химиопрепарата начались в 2020 году. Ранее в России не выпускали ни одного отечественного химического препарата для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний у человека.

Напомним, ранее специалисты новосибирского центра «Вектор» оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян.