«Население должно знать, на что ЖКХ тратит деньги»: депутат Аксёненко заявил о критичном износе теплосетей в Новосибирской области

Депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия-За правду» Александр Аксёненко, представляющий в нижней палате парламента Новосибирскую область, выступил в федеральном правительстве с проблемой износа тепловых сетей в своём регионе. В вопросе прозрачности коммунальных затрат на их модернизацию парламентария поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин.

О катастрофическом износе коммунальных сетей в Новосибирской области депутат рассказал во время правительственного часа с заместителем правительства РФ Маратом Хуснуллиным, который курирует в кабинете министров сферы ЖКХ, строительства и внебюджетных отношений.

«Износ коммуникаций тепло- и водоснабжения критичен по всей стране. Но нашу фракцию не устраивает сам подход к решению проблемы. Как говорит Сергей Михайлович Миронов, идет «национализация убытков и приватизация прибыли», — отметил Александр Аксёненко.

Как напомнил депутат, в этом году Новосибирск перешёл на так называемую ценовую зону теплоснабжения, что позволяет ежегодно поднимать плату за отопление свыше индекса инфляции. Подход обосновали необходимостью ускорить процесс модернизации теплосетей – в прошлом году количество повреждений возросло на 20%, а в течение последних 16 лет уровень износа коммуникаций составляет 75%.

«С этим процентом не справлялись ни бюджетные вливания, ни регулярное индексное повышение тарифа. Вот решили повысить тариф ещё больше и назвать это опережающими инвестициями. И если такое решение принято, то сделайте дополнительное повышение целевым, то есть окрашенным. Чтобы эти миллиарды не были раздерганы по другим статьям расходов, как это бывает. Предоставьте чёткий план освоения средств, а затем предоставьте точный отчёт перед населением, раз деньги планируется взять из их кошелька. За десять лет выйдет примерно 15 млрд рублей! Население чётко должно понимать, на что идут их деньги, и как это будет реализовано, то есть факт исполнения», — выступил депутат, подчеркнув, что в 2021 году в регионе отремонтировано только два километра теплотрасс.

По мнению парламентария, прозрачность расходов на модернизацию теплосетей повысит ответственность ресурсоснабжающих организаций перед потребителями. А в случае неисполнения обязательства по объёму ремонта жители смогут потребовать перерасчёт.

В свою очередь, вице-премьер дал понять, что дополнительных средств на коммунальные нужны Новосибирской области в ближайшее время выделено не будет.

Как прокомментировал вице-премьер, деньги на модернизацию коммунального хозяйства у региона есть: Новосибирская область имеет профицитный бюджет, а выделение средств на нужды ЖКХ – прямая обязанность субъекта РФ.

«За прошлый год региональные бюджеты были перевыполнены на полтора триллиона (рублей). У меня вопрос: почему не добавили на систему ЖКХ? Это вопросы приоритетов. Давайте управлением финансами немножко позанимаемся… Мы всё время задаем вопросы федеральному центру, про софинансирование из центра говорим. Но все вопросы ЖКХ — это региональная политика. Да, мы этим занимаемся, но это прямая ответственность субъектов», — сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер согласился с предложением новосибирского депутата пересмотреть нормативную составляющую коммунальных тарифов и предложил заняться проработкой этого вопроса.