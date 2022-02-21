Прокуратура выявила нарушения при заключении новосибирских концессий

Прокуратура выявила множественные нарушения при заключении концессионных соглашений в Новосибирской области. Об этом сообщил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин по итогам расширенной коллегии прокуратуры в Алтайском крае.

«Есть много нарушений. Конечно, нужно проверять условия концессионных соглашений, а именно амортизацию сетей, модернизацию производств», — цитирует ТАСС заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина.

По словам замгенпрокурора, отсутствие модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, которая находится в концессии, приводит к росту аварий зимой: «То есть государственные, муниципальные образования предоставляют условия концессионеру именно с учетом того, что он будет вкладываться, инвестировать в развитие сетей. Мы почему с вами видим большое количество аварий? Потому что нету модернизации сетей, нету амортизации того самого теплоснабжающего, водоснабжающего оборудования, которое несет за собой потом большое количество коммунальных аварий».

Отметим, в январе 2022 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокуратуре Новосибирской области провести проверку в облправительстве с целью оценки исполнения требований закона при заключении концессионных соглашений по инициативе концессионера в 2020-2021 годах.

В ноябре прошлого года депутаты Заксобрания региона приняли законопроект, ограничивающий размер отчислений в инвестфонд из областного бюджета, выплачиваемых по концессионным соглашениям и соглашениям государственно-частного партнерства. Так, ежегодный объем бюджетных ассигнований не должен превышать 2,5% прогнозируемого объема собственных доходов областного бюджета.

Напомним, в середине февраля стало известно о том, что Контрольно-счетная палата региона проверит реализацию соглашения по строительству семи поликлиник в Новосибирске. Строительство учреждений в рамках государственно-частного партнерства ведет ООО «Седьмая концессионная компания», входящее в группу «ВИС».