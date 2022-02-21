ГК Sky Group сформировал современные предложения планировочных решений с учетом изученных потребностей покупателей новостроек

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Новосибирские власти одобрили компенсацию 50% затрат на газификацию жилья отдельным категориям граждан
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Новосибирские ученые запатентовали первый в России препарат от оспы
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Десять человек скончались от коронавируса за сутки в Новосибирской области
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Сибирский партнер SPAR продолжает скупать региональных дистрибьюторов
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Кто заменит Александра Морозова в Заксобрании Новосибирской области?
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Прокуратура выявила нарушения при заключении новосибирских концессий
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Масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в Новосибирской области
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В Новосибирске назначен новый глава центра дорожного движения
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Алтайские коммунисты попросили отмены QR-кодов у губернатора
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Потепление до -1 градуса придет в Новосибирскую область
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Власти Кузбасса заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР
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Обвиняемый в отъёме жилья адвокат предстанет перед судом в Новосибирской области
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По качеству уборки снега Новосибирск занял четвёртое место с конца в рейтинге SuperJob среди российских «городов-миллионников»
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С 21 февраля новосибирцы могут получать QR-коды после теста на антитела
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Уже на этой неделе в Новосибирской области будет отменен ряд ковидных ограничений
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Почтовые отделения Новосибирской области меняют график работы перед 23 февраля
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Новосибирский транспортно-логистический центр станет крупнейшим в Сибири
Директор event-агентства "Из Лондона", основатель "Клуба Директоров", эксперт по организации и проведению корпоративных и бизнес-мероприятий, бизнес-тренер, специалист по ресурсному консультированию
Основатель новосибирской кулинарной школы «Кухня за Кулисами», гастробара Poke Top и итальянской траттории «Тесту Место»
Консультант в области подбора и адаптации персонала
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