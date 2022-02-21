Более 13 тыс. услуг и 40 охваченных стран: в Новосибирской области подвели итоги нацпроекта МСП за 2021 год

По итогам прошедшего года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (МСП) в Новосибирской области центр поддержки предпринимательства оказал свыше 10 тыс. услуг физическим и юрлицам, ИП и самозанятым. Свыше 500 физлиц открыли бизнес.

17 февраля центр «Мой бизнес» Новосибирской области подвел итоги работы за 2021 год. Участники встречи обсудили ход реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионе.

Как сообщает пресс-служба центра «Мой бизнес», участниками мероприятия стали предприниматели, партнеры, представители органов исполнительной власти и прокуратуры. В их числе — замгубернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, замминистра экономического развития Анна Павлова.

Подводя итоги реализации нацпроекта МСП руководитель центра «Мой бизнес» в Новосибирской области Михаил Космынин отметил, что центр поддержки предпринимательства оказал свыше 10 тыс. услуг физическим, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым; при поддержке сотрудников 515 физических лиц создали бизнес. Горячая линия центра приняла более 20 тыс. звонков.

Отдельно участники мероприятия обсудили итоги работы центра поддержки экспорта. Так, по итогам года, клиенты центра заключили 197 контрактов на сумму 33,9 млн рублей и освоили 40 стран мира. Благодаря работе сотрудников центру удалось подняться с 36 на 24 строчку федерального рейтинга, составляемого Российским экспортным центром.

Кроме того, специалисты также продолжили деятельность по поддержке социального бизнеса в центре инноваций социальной сферы. За прошедший год сотрудники центра зарегистрировали 60 соцпредприятий — им доступны гранты министерства промышленности и торговли, а также льготные займы фонда микрофинансирования.

Как сообщил исполнительный директор фонда микрофинансирования Новосибирской области Николай Симонов, по итогам 2021 года организация выдала 452 микрозайма: их объем достиг 875 млн рублей. Поддержку предпринимателям оказывают и в гарантийном фонде Новосибирской области: директор фонда Ольга Дронова отчиталась о 552 выданных поручительствах на сумму 4 млрд рублей.

«Крупные производственные предприятия региона «ФайберТрейд», «Сибресурс», «ПФК Обновление» поддержал региональный фонд развития промышленности», — отметили в пресс-службе центра «Мой бизнес».

Кроме того, с 2021 года на базе центра расположилась одна из крупнейших отраслевых предпринимательских организаций — региональное отделение «Опоры России». В ходе встречи председатель отделения Игорь Салов наполнил о самых крупных проектах, реализованных в том числе и при поддержке центра «Мой бизнес».

АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (центр «Мой бизнес») открыт в регионе с 2020 года по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».