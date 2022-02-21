Масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в Новосибирской области

В Новосибирской области подвели промежуточные итоги реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется в регионе с прошлого года. На мероприятия программы в 2022 году запланировано почти два миллиарда рублей.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона обозначил приоритеты реализации программа модернизации первичного звена здравоохранения региона в 2022 году. Напомним, что программа утверждена постановлением правительства региона от 14 декабря 2020 года и реализуется с 2021 года.

Глава региона подчеркнул, что программа является масштабной и долгосрочной, многие её объекты входят в программу наказов депутатам и находятся на особом контроле.

«Сегодня нам приходится работать в непростых макроэкономических условиях – несмотря на это, перед нами стоит задача реализовать программу в полном объёме и в срок. Призываю всех, в первую очередь министерство здравоохранения, своевременно готовить медико-технологические задания, закупочные процедуры. Это касается и глав муниципалитетов – в части своевременной подготовки, оптимального выбора земельных участков, оказания содействия в подключении к сетям. Минстрой Новосибирской области, УКС – необходимо каждый объект сопровождать, не допускать появления недобросовестных подрядчиков на реализации отдельных контрактов», – подчеркнул губернатор.

Доклад о ходе реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области участникам совещания представил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Как доложил министр, на реализацию программы в 2021-2025 годах предусмотрено 10 млрд руб. Основная её часть – 94,7% — будет профинансирована из федерального бюджета. В 2022 году на мероприятия запланировано более 1,9 млрд руб., из них более 1,8 млрд руб. – из федерального бюджета.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области предусматривает строительство и реконструкцию 20 медучреждений — это в том числе крупная поликлиника в рабочем посёлке Краснообск на 750 посещений в смену.

Кроме того, в рамках программы предусмотрен капитальный ремонт 23 врачебных амбулаторий в разных населённых пунктах региона. Также планируется оснастить 64 медицинских организации, куда закупается более двух тысяч единиц технологического оборудования. Помимо этого, в 32 медучреждения поступит 425 санитарных автомобилей.

В 2021 году по программе модернизации первичного звена в Новосибирской области завершилось строительство врачебной амбулатории в селе Верх-Тула. Сейчас здание дооснащается медицинским оборудованием, в ближайшие полтора месяца оно будет введено в эксплуатацию.

Также в рамках программы завершены работы в ряде поликлинических отделений и ФАПов ряда муниципальных образований, продолжается ремонт врачебных амбулаторий. В 2022 году в эксплуатацию на территории региона будут введены новые амбулатории, в том числе – в структуре Краснозёрской ЦРБ.

В соответствии с программой в регионе также законтрактовано 624 единиц оборудования, в том числе 39 единиц «тяжёлого» – девять флюрографов, 11 маммографов и 19 рентген-установок. На сегодняшний день всё оборудование установлено. Также в регион поставлено 86 единиц санитарного транспорта.

Ранее сообщалось о том, что до 2024 года в Новосибирской области планируется построить три поликлиники за два миллиарда рублей.