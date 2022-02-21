Алтайские коммунисты попросили отмены QR-кодов у губернатора

Депутаты Законодательного собрания Алтайского края от КПРФ обратились к главе региона Виктору Томенко с просьбой отменить применение QR-кодов. По мнению коммунистов, в сегодняшних условиях ограничительная мера неэффективна.

Обращение к губернатору опубликовала пресс-служба алтайского регионального отделения КПРФ 21 февраля.

«Полагаем, что в изменившихся обстоятельствах необходимо отменить антиковидный указ в части введения пропускного режима в общественные места через QR-коды. Необходимо как можно быстрее прекратить ущемление прав граждан и бизнеса мерами, эффективность которых поставлена под сомнение в связи с ситуацией с распространением омикрон-штамма COVID-19», — говорится в тексте обращения.

Как отметили законодатели, правительство РФ отменило рассмотрение законопроекта о применении QR-кодов в общественных местах из-за «неопределённости развития эпидемиологической ситуации», что, по мнению представителей партии, свидетельствует о признании властями неэффективности этой меры в борьбе со штаммом «омикрон».

Авторы послания также обратили внимание на то, что из-за относительно низкой доли госпитализированных с коронавирусом применение QR-кодов в 14 российских регионах приостановлено либо отменено. Также, по мнению депутатов, ограничения уже не в состоянии стимулировать население на прохождение вакцинации – для этого, считают коммунисты, требуются иные меры.

Напомним, в Сибири требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах в начале февраля отменил Кузбасс. Кроме того, частично эту меру планируется упразднить в Новосибирской области, где на этой неделе могут разрешить доступ в салоны красоты, сауны и спортивные учреждения непривитым и не переболевшим «ковидом» посетителям.