Обвиняемый в отъёме жилья адвокат предстанет перед судом в Новосибирской области

В Новосибирской области завершено расследование в отношении адвоката, приобретавшего право на чужую недвижимость путём мошенничества. Ущерб, нанесённый пострадавшим, составил более восьми миллионов рублей.

Бывший адвокат Адвокатской палаты Новосибирской области обвинён по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), сообщает СУ СКР по региону 21 февраля.

По данным следствия, работавший в офисе Краснообска адвокат в 2013-2014 году разыскивал граждан, нуждающихся в получении денежного займа. За предоставление средств он убеждал их оформить нотариальную доверенность на аффилированное с ним лицо и предоставить документы на их недвижимое имущество. В результате юрист получал возможность совершать юридически значимые действия в отношении этого имущества без уведомления собственников и становился собственником сам.

«В результате преступных действий фигурантом четверым жителям города Новосибирска причинен имущественный ущерб в размере более восьми миллионов рублей», — говорится в сообщении следственного комитета.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он не признал.

В ближайшее время уголовное дело будет передано на рассмотрение в суд.

Напомним, в ноябре 2021 года в Новосибирске задержали организованную группу юристов-мошенников.