Главные хиты Венецианского кинофестиваля покажут в Новосибирске

Традиционный фестиваль «Из Венеции в Новосибирск» пройдет в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» с 21 по 27 февраля уже в восьмой раз. В программе десять фильмов из программы 78 Венецианского международного кинофестиваля. Также в эти дни будет работать выставка «День в Венеции», объединившая фотографии Владимира Мартынова и живопись Михаила Казаковцева.

В главной роли – Тони Сервилло

Программа этого года предлагает десять итальянских хитов 78 Венецианского международного кинофестиваля. Биографии, драмы, комедии и документальные истории — в течение недели новосибирские зрители увидят картины на языке оригинала с русскими субтитрами. Церемония открытия состоится 21 февраля в праздничной атмосфере Большого зала «Победы», фестиваль стартует фильмом «Король смеха» режиссера Марио Мартоне. Это красочная биография неаполитанского комедиографа Эдуардо Скарпетты о природе творчества и семейственности с блистательным Тони Сервилло в главной роли.

Эннио Морриконе и Квентин Тарантино

Один из самых долгожданных фильмов фестиваля «Эннио. Маэстро» будет показан в день закрытия, 27 февраля. Это яркий и глубокий рассказ Джузеппе Торнаторе о музыкальном гении Эннио Морриконе. Еще один документальный фильм — «Джанго и Джанго», весёлое и познавательное киноэссе о культовом режиссёре спагетти-вестернов Серджо Корбуччи, где рассказчиком выступает Квентин Тарантино. Документальная секция фестиваля продолжится лентой-воспоминанием о композиторе Эцио Боссо, человеке с огромным сердцем и внешностью рок-звезды. После сеанса – онлайн-обсуждение с режиссером Джорджо Верделли.

Тайны человеческой души

Другой жанр, широко представленный в фестивальной афише, — психологические драмы, погружающие зрителя в сложный мир человеческих отношений. Гуманистическая история «Спрятанный мальчик» о спасительной дружбе взрослого и ребёнка с Сильвио Орландо в главной роли поднимает серьезную тему вовлечения детей в преступный мир. Фильм «Ариаферма» о противостоянии охранников и заключенных, об абсурдной природе несвободы до последнего кадра держит зрителя в напряжении. После сеанса – онлайн-разговор с режиссером Леонардо ди Костанцо, снявшего фильм по мотивам своего романа.

Триллер, фэнтези и павлины

«Латинская Америка» молодых режиссеров Дамиано и Фабио Д’Инноченцо — портрет человека, теряющего связь между реальностью и фантазией, что приводит к прогрессирующей паранойе и нервному срыву. Лаура Биспури в фильме «Павлиний рай» раскрывает тему сложных семейных отношений, делая упор на оптику женских персонажей во главе с героиней Альбы Рорвахер. Приключенческий фильм «Отчаянные фрики» знакомит зрителя с необычным для итальянского кинематографа жанром фэнтэзи, где четверка супергероев проживает свои невероятные приключения на фоне Второй Мировой войны.

Классическое наследие

Из секции классического кино Венецианского фестиваля будет показана воздушная трагикомедия Нино Манфреди «За полученную милость» 1971 года. Это отреставрированная архивом Cineteca Nazionale и Институтом Luce – Cinecittà версия фильма о столкновении веры и разума, греха и благодати в мятущейся душе взрослого ребёнка. Вступительное слово – кинокритик Александра Шаповал.

Выставка в Белой галерее

«День в Венеции» – совместный проект двух известных сибирских художников, Владимира Мартынова и Михаила Казаковцева, знак признательности Венецианской Биеннале, визуальный оммаж культовому городу на воде. Владимир Мартынов выступает в роли фотографа, фиксатора арт-переживаний. Гений места раскрывается здесь через воду, красочные витрины, золотое свечение воздуха. Михаил Казаковцев представляет серию живописных работ о двух ипостасях города – красочной карнавальной Венеции и магическом черно-белом пространстве, где едва угадываются силуэты куполов и гондол.

Фестиваль организован Итальянским Институтом культуры в Москве в сотрудничестве с Венецианской Биеннале и Посольством Италии в Москве при поддержке Банка Интеза, в Новосибирске партнерами фестиваля стали школа итальянского языка Tre scalini, Итальянский центр НГУ, ассоциация «Максора».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниэла Рицци, директор Итальянского Института культуры в Москве

– В этом году фестиваль вновь познакомит своих гостей с новейшими произведениями итальянского кинематографа, который, будучи по-настоящему близким российскому зрителю по своей культуре, чувственности, актуальности затрагиваемых тем и эстетической ценности, не оставит никого равнодушным.