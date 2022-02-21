С 21 февраля новосибирцы могут получать QR-коды после теста на антитела

В понедельник, 21 февраля, в силу вступило постановление минздрава России о возможности задокументировать наличие антител к коронавирусу после прохождения соответствующего теста. Свидетельство будет действительно полгода.

Как сообщалось, россияне смогут получить QR-код при наличии антител к коронавирусу, приобретённых в результате вакцинации либо перенесённого заболевания.

Постановление о такой возможности минзрав РФ выпустил 8 февраля, оно вступило в силу 21 февраля. Как следует из документа, сертификат будет выдаваться однократно, при этом он будет действителен в течение полугода.

В свидетельство о наличии антител войдут данные о дате прохождения теста, наименование медицинской организации, информация о методе исследования, а также регистрационный номер пациента на портале госуслуг.

«Сертификат будет формироваться однократно при наличии на Едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трёх календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг», — сообщали в минздраве РФ.

Подробнее о том, как получить сертификат, свидетельствующий о наличии антител, — в материале «Континента Сибирь».

Между тем 21 февраля также стало известно о подготовке к отмене «ковидных» ограничений в Новосибирской области, в том числе — к упразднению системы QR-кодов при посещении ряда учреждений.