Сервис SuperJob провел опрос жителей России, предложив им высказаться, насколько они довольны качеством уборки снега на главных улицах российских «городов-миллионников». Лидером рейтинга стал Красноярск.

Девять тысяч совершеннолетних представителей экономически активного населения оценили качество уборки главных улиц мегаполисов в опросе сервиса SuperJob.

В январе-феврале текущего года участие в опросе приняло по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 – из остальных «городов-миллионников». Участников опроса попросили оценить по пятибалльной шкале качество уборки от снега центральных улиц и главных магистралей города.

По итогам опроса качество подготовки к зиме и уборки с улиц снега и льда во всех мегаполисах России оценили не слишком высоко. Максимальный средний балл оказался чуть выше «тройки». Худший результат оценки в текущем году получил Санкт-Петербург, где средний балл оказался даже ниже «двойки» – 1,92. Второе и третье места с конца рейтинга заняли, соответственно, Волгоград (2,03 балла) и Уфа (2,39 балла).

Наилучший результат по уборке снега, согласно мнению жителей, оказался у Красноярска – 3,13 балла. Здесь на руку городу сыграли климатические особенности. «Снега, можно сказать, и нет совсем», – комментировали результаты опроса жители. Второе место с 3,12 баллами заняла Казань, а третье – вновь сибирский город. Омск получил оценку в 2,99 балла за качество уборки снега и льда. Столица России разместилась на пятой строчке опроса с результатом в 2,93 балла.

Новосибирские хозяйственники получили со стороны жителей довольно низкую оценку своей работы. В рейтинге 16 «городов-миллионников» мегаполис занял четвёртое с конца место по качеству уборки снега с главных улиц, набрав 2,42 балла из 5 возможных.