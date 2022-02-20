Новосибирский транспортно-логистический центр станет крупнейшим в Сибири

В мае 2022 года на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области начнут возводить ТЛЦ «Сибирский».

На Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году правительство Новосибирской области, Агентство инвестиционного развития региона, ОАО «Российские железные дороги» и компания «Новосибирский транспортный терминал» подписали соглашение о строительстве на территории областного Промышленно-логистического парка транспортно-логистического терминала «Сибирский».

18 февраля Агентство инвестиционного развития Новосибирской области разместило в своём Facebook-аккаунте информацию об изменении параметров проекта, который на днях уже был представлен губернатору региона Андрею Травникову. В обновлённой версии инвестиции в ТЛЦ вырастут в три раза, с 5 до 15 миллиардов рублей, а терминал станет крупнейшим в Сибири.

Проектная мощность федерального мультимодального транспортно-логистического центра составит 600 тысяч грузовых контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) в год. По плану, первую очередь ТЛЦ строители начнут возводить уже в мае текущего года, а её сдача запланирована на 2023 год, а вторая будет введена в строй в 2025 году.

Проект будет реализован в формате «грузовой деревни», что предполагает интермодальную инфраструктуру. Складские центры разместятся на территории промышленно-логистического парка и землях Коченевского района вдоль железнодорожной магистрали и вблизи федеральной трассы Р-254 «Иртыш» и новосибирского международного аэропорта Толмачево. Площадь земельных участков после модификации проекта выросла в 10 раз и превысит 300 Га, что позволит расширить перечень услуг терминала.