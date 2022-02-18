Потепление до -2 градусов ожидает новосибирцев на выходных

Почти весеннее тепло ожидает жителей Новосибирской области на предстоящих выходных. По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, воздух в регионе прогреется до -2 градусов.

В течение ближайших дней температура воздуха в Новосибирской области поднимется с -10 до -2 градусов – по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уже в субботу, 19 февраля, в регионе ожидается -4…-6.

Ночная температура в субботу составит -7…-9 градусов. В воскресенье, 20 февраля, столбик термометра днём упадёт до -6…-8 градусов, а ночью – до -12…-14. Однако уже в воскресенье, 21 февраля, потеплеет до -2…-4.

Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах в ближайшие дни.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в воскресенье в Новосибирске сохранится лёгкий мороз от -7 до -11 градусов, а вот в понедельник, 21 февраля, дневная температура будет колебаться от -2 до -7. Тёплая погода, согласно этому прогнозу, сохранится в областном центре до конца следующей недели.

Между тем сайт Gismeteo накануне прогнозировал в Новосибирске –15 градусов ночью и -9 градусов днём в воскресенье, а также -14 ночью и -6 днём в первый день следующей недели. По данным сервиса, потепление в городе начнётся лишь со вторника-среды, когда воздух прогреется до -3…-4 градусов.