На стройплощадке четвёртого моста через Обь в Новосибирске завершён крупный этап работ

Юлия Моисеева
 
Строительство четвёртого моста через Обь
Фото: группа "ВИС"

Концессионер строительства четвёртого моста через Обь в Новосибирске, группа «ВИС» сообщила о завершении одного из наиболее технологических сложных этапов работ – на 80% выполнена надвижка пролётного строения переправы.

Как следует из сообщения компании от 18 февраля, собрано 8724 тонн металлоконструкций и надвинуто 625 метров, что составляет 80 % от общей длины.

«Начата сборка предпоследней 15-й стадии монтажа, её протяжённость составит 60 метров, масса – 785 тонн. Общий вес пролётного строения превысит 10 тысяч тонн, оно проходит между двумя берегами на высоте 13,5 метров над водой и станет основой для будущего автодорожного полотна», — говорится также в сообщении.

Параллельно на правом берегу Оби ведётся сборка вантового участка моста длиной 380 метров, который станет самым протяжённым пролётом конструкции. Он находится на 15-метровой высоте и пройдёт над транспортной развязкой на площади Будагова. Также на правом берегу возводится монолитное тело пилона и завершается бетонирование 17-й захватки левой и правой опор.

В компании подчеркнули, что в связи со сжатыми строками работы параллельно идут на восьми площадках. В числе этих работ – транспортные развязки на обоих берегах, эстакада основного года, тоннели и путепроводы. Кроме того, в рамках строительства объекта перестраиваются и модернизируются инженерные коммуникации.

Напомним, концессионное соглашение на строительство четвёртого моста через Обь правительство Новосибирской области подписало с группой «ВИС» в 2017 году на 25-летний срок. Завершить работы планируется к концу 2022 года. Переправа соединит улицу Ипподромскую с площадью Труда и пройдёт параллельно железнодорожному переходу. Объект разгрузит трафик в центре города, выводя движение на федеральные трассы. Проезжая часть моста будет представлять собой шестиполосную скоростную автодорогу с многоуровневыми развязками без светофоров, что обеспечит непрерывность транспортных потоков.

В марте 2021 года сообщалось об увеличении стоимости строительства объекта за счёт затрат на НДС до 43,5 млрд руб., эту сумму возьмёт на себя инвестор.

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