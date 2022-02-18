Авито и Тинькофф запускают «Реально честный конкурс» для автолюбителей

Авито Авто и Тинькофф запустили «Реально честный конкурс», главный приз в котором — полное погашение банком автокредита. Участником может стать любой пользователь, оформивший автокредит через совместный сервис Авито Авто и Тинькофф в период с 15 февраля по 16 марта 2022 года.

В течение месяца состоится несколько розыгрышей призов. Чтобы все участники и зрители могли быть уверены, что конкурс реально честный, победителей будут определять при помощи генератора случайных чисел в формате онлайн-трансляций. Финальный розыгрыш призов проведёт Михаил Шац, лицо онлайн-кампании конкурса. «Всегда рад участвовать в чём-то честном! А тут прям не подкопаешься!» — прокомментировал он.

Главный приз конкурса — полное погашение банком Тинькофф кредита на автомобиль. Среди других наград — пять беспроцентных автокредитов, пять годовых запасов бензина на сумму до 120 тыс. рублей, скидки 22% на оформление годового полиса КАСКО от Тинькофф Страхования, денежные призы в размере 10 000, 5 000 и 3 000 рублей (общая сумма разыгрываемых денежных призов составляет 500 000 рублей), мерч для автомобилистов от Авито Авто, промокоды на бесплатное использование Авито Доставки и баллы для платного продвижения объявлений на Авито.

«Нам нечего скрывать, и именно поэтому все правила конкурса будут зачитаны во всеуслышание, — комментирует управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков. — Мы знаем, как часто люди сомневаются, участвовать ли в конкурсах от брендов, потому что не уверены, что розыгрыши проводятся честно. Поскольку мы в Авито Авто считаем повышение прозрачности рынка автомобилей с пробегом своей миссией, мы решили, что и наш конкурс должен быть абсолютно прозрачным. Мы уверены, что после просмотра ролика о правилах конкурса ни у пользователей, ни у тех, кого фортуна обойдёт стороной, не останется вопросов к механике его проведения».

Пользователи, отправившие заявку на автокредит на сайте Авито, на странице конкурса или на сайте Тинькофф в период с 15 февраля по 16 марта включительно, и получившие одобрение, автоматически становятся участниками конкурса. Они получат смс с уникальными номерами участника. Победителей определят в ходе четырех промежуточных этапов с 24 февраля по 17 марта 2022 года и финального розыгрыша, который состоится 14 апреля 2022 года. Для того чтобы участвовать в промежуточных розыгрышах, кредит должен быть активирован до 5 апреля.