Выплаты почётных жителей повысили экс-губернаторам Новосибирской области

Мэрия Новосибирска выпустила постановление об индексации выплат почётным жителям города. В числе таковых – бывшие губернаторы Новосибирской области Виктор Толоконский и Владимир Городецкий.

Как следует из опубликованного на днях постановления мэрии Новосибирска, выплаты почётным горожанам с 1 января выросли до 49,1 тыс. руб.

По данным муниципалитета, такое решение связано с индексацией «на индекс потребительских цен». В 2019 году выплата почётному жителю города составила 41,9 тыс. руб., в 2020 году – 43,1 тыс. руб., а в 2021 году – 45,5 тыс. руб.

Согласно постановлению, право на выплаты почётного жителя также есть у вдов и вдовцов имеющих этот статус. Для этой категории соответствующие отчисления составляют сейчас 24,6 тыс. руб. Как подчёркивают в муниципалитете, такая выплата начисляется при условии невступления в повторный брак.

В список почётных жителей Новосибирска, по данным сайта мэрии, входят бывшие губернаторы региона Владимир Городецкий и Виктор Толоконский, олимпийский чемпион и сенатор РФ от Новосибирской области Александр Карелин, экс-глава СО РАН, академик Александр Асеев, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон и другие.

Напомним, в ноябре 2021 года красноярские депутаты проголосовали за повышение зарплаты мэру города.