Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово признал незаконным решение Новосибирского областного суда о приостановке работы двух корпусов торгового комплекса «Восток».

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово признал незаконным определение суда о приостановке деятельности корпусов №1 и №2 торгового комплекса «Восток» из-за якобы выявленных нарушений пожарной безопасности. Как сообщил «Континенту Сибирь» юрист Александр Перфилов, представляющий интересы одного из собственников ТК «Восток», рассмотрение кассационной жалобы состоялось сегодня, 18 февраля.

«Апелляционное определение от 29 октября отменено, кассационная жалоба удовлетворена, и дело направлено на новое рассмотрение в Новосибирский областной суд. Юридически это значит, что судебного акта, обязывающего приостановить деятельность ТК «Восток», нет, торговый комплекс работает в обычном режиме», — сказал Александр Перфилов в беседе с «Континентом Сибирь».

Определение о приостановке работы корпусов ТК «Восток» до устранения нарушений было вынесено Новосибирским областным судом по апелляционной жалобе региональной прокуратуры на решение Дзержинского районного суда Новосибирска.

3 февраля судебные приставы опечатали двери корпусов якобы из-за невыполнение решения суда по устранению нарушений правил пожарной безопасности, при этом уже к моменту прихода правоохранителей собственники «Востока» имели на руках экспертное заключение, свидетельствующее об устранении нарушений.