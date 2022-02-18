В мэрии Омска прошли обыски по делу о превышении полномочий

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в департаменте имущественных отношений администрации Омска.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в мэрии Омска проведены обыски в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Следственные действия прошли в департаменте имущественных отношений администрации города.

«У нас есть уголовное дело о превышении полномочий в отношении неустановленных сотрудников департамента имущественных отношений мэрии Омска. В департаменте прошли обыски», — цитирует источник агентство.

По данным Om1.ru, уголовное дело было возбуждено Управлением экономической безопасности МВД России по Омской области. Информацию об обысках изданию подтвердили в администрации города. СМИ также сообщает, что еще одно уголовное дело в отношении сотрудников департамента возбуждено специалистами СК РФ по Омской области.

Отметим, в январе текущего года следственные действия проводились в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Томска. Сообщалось, что правоохранители затребовали документы, связанные с деятельностью одной из местных компаний.

В декабре обыски прошли в мэрии Новосибирска и администрации города Канска Красноярского края. По результатам последнего правоохранители возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя мэра Петра Иванца. Как сообщает пресс-служба Канского городского суда Красноярского края, бывшего чиновника обвинили в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере. Накануне ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе запрет на посещение администрации Канска.