Проекты Брусники победили во Всероссийском конкурсе новостроек

Подведены итоги Градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК-2022», об этом сообщил сайт Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ). В числе лидеров – квартал на Декабристов в Новосибирске, который возводит строительная компания Брусника.

Жюри градостроительного конкурса новостроек, организованного порталом ЕРЗ.РФ, комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, комиссией РСПП по строительству и жилищной политике и Национальным объединением застройщиков жилья, определило лучшие проекты в девяти номинациях премии «Топ-ЖК».

Победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка РФ» стал ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге («УГМК-Застройщик»). Второе место у квартала на Декабристов в Новосибирске (застройщик Брусника). Третье место присуждено ЖК «Гранд Империалъ», который строит в Самаре компания «Новое Время».

Кроме того, жилой район Шишимская горка (Екатеринбург) также от компании Брусника выиграл в номинации «Лучший проект в РФ, редевелопмент территории жилой застройки».

Награждение победителей состоится 1 марта 2022 года в рамках «Российской строительной недели – 2022» в Москве.

Ранее мы рассказывали, что Брусника возглавила рейтинг Единого ресурса застройщиков по потребительским качествам жилья.