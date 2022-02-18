Анатолий Серышев принял участие в работе коллегий МВД и МЧС

17 февраля полномочный представитель президента в СФО обсудил итоги 2021 года и приоритетные задачи федеральных ведомств в рамках расширенных заседаний их коллегий.

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев на текущей неделе принял участие в расширенных заседаниях коллегий министерства чрезвычайных ситуаций и министерства внутренних дел РФ.

В ходе заседания коллегии МЧС Владимир Путин напомнил участникам совещания о трагедии на шахте «Листвяжная», паводках и лесных пожарах 2021 года и привлёк их внимание к усилению эффективности работы всех профильных структур при ликвидации чрезвычайных ситуаций различного рода. Для этого в 2021 году впервые была утверждена программа переоснащения МЧС современными видами и образцами пожарной, спасательной и авиационной техники. На эти цели до 2030 года планируется выделить около 190 миллиардов рублей.

За 2021 год в регионах Сибири было зарегистрировано 39 чрезвычайных ситуаций, что на 35% больше, чем годом ранее. Специалистам МЧС в Сибирском федеральном округе в 2021 году удалось спасти более 8,5 тысяч человек.

17 февраля, подводя на расширенном заседании коллегии МВД итоги работы министерства за 2021 год, президент России оценил работу правоохранительной системы, как «устойчивую и надёжную». Владимир Путин напомнил, что поправки 2021 года к закону «О полиции» расширили полномочия правоохранителей. «Нужно эффективно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по горячим следам, при этом права и свободы граждан должны быть гарантированы», – подчеркнул глава государства.

Президент поставил перед участниками совещания задачу в текущем году повысить раскрываемость преступлений, усилить профилактику правонарушений среди молодёжи и контроль над решением проблем в миграционной сфере.

В этот же день Анатолий Серышев провёл рабочую встречу с руководителем Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России по Сибирскому федеральному округу Русланом Афанасиевым, в ходе которой обсудил собираемость налогов и актуальные вопросы текущей контрольно-надзорной деятельности по соблюдению налогового законодательства.

Руслан Афанасиев сообщил полпреду, что за 2021 год в бюджет России по Сибирскому федеральному округу поступило налогов в сумме 2,57 триллиона рублей, что на 38,8% больше, чем в 2020 году. Среди основных налогов на 82% увеличены поступления по налогу на прибыль организаций, на 58,6% по налогу на добычу полезных ископаемых, на 19,1% по налогу на добавленную стоимость, на 10,9% по налогу на доходы физических лиц.