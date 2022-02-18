Губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в Краснообск поручил взять на особый контроль вопрос строительства поликлиники смешанного типа с детским отделением. Задача поставлена перед профильными ведомствами – министерством строительства и министерством здравоохранения региона. В ходе встречи губернатор раскритиковал текущее отношение участников реализации проекта к ходу работ.

Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 посещений за смену с детским отделением на 250 посещений за смену в Краснообске будет построено в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области». Работы стартовали в этом году. В апреле планируется завершить проектирование, в мае – получить положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство. Пациентов в новом здании поликлиники начнут принимать в 2024 году.

Глава региона акцентировал внимание профильных министров на необходимости менять отношение к данному проекту, поставил задачу взять строительство поликлиники на особый контроль.

«Радует владение деталями со стороны главного врача. Видно, что он действительно в еженедельном режиме мониторит ситуацию. Но отношение к проекту в целом настораживает, — заявил губернатор. — Почему главный врач отвечает за сроки строительства? Где представитель минстроя? Представителя подрядчика нет, графика реализации проекта нет. При таком отношении на сокращение сроков строительства рассчитывать не стоит».

Главный врач Новосибирской клинической ЦРБ Дмитрий Батунин доложил Андрею Травникову, что строительство объекта под особым контролем, проходят еженедельные совещания по реализации проекта, стоит задача завершить проектирование досрочно. В здании общей площадью 10200 квадратных метров – это почти на порядок больше площадей существующей поликлиники – будет пять этажей – вместе с нулевым подземным. Такая крупная поликлиника просто необходима для быстрорастущего населения Краснообска, подчеркнул главный врач.

Напомним, что медучреждение будет предназначено для оказания первичной медико-санитарной помощи в плановой и неотложной форме взрослому и детскому населению, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (на 8 коек) жителям рабочего посёлка Краснообск. Режим работы – двухсменный 6 дней в неделю; режим работы травматологического пункта – ежедневно, круглосуточно. Количество персонала составит 260 человек, в том числе 90 врачей и 125 человек среднего медицинского персонала.