Правительство Новосибирской области профинансирует создание лыжной базы в Краснообске

В Красообске Новосибирской области планируется открыть лыжную базу, центр триатлона и общежитие-гостиницу. Средства на создание базы по решению областного правительства будут выделены из регионального бюджета, другие два объекта будут профинансированы из иных источников.

О поддержке проектов губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил в ходе рабочей поездки в Краснообск 18 февраля. Глава региона провёл совещание о развитии спортивного кластера на территории муниципального образования с участием министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова.

Сергей Ахапов доложил о создании региональной базы спортивной медицины и развитии триатлона на территории Краснообска.

Глава региона поддержал выделение земельного участка под лыжную базу, центр триатлона и общежитие-гостиницу, а также выделение средств из областного бюджета на создание лыжной базы по решению правительства Новосибирской области. Центр триатлона и гостиницу предполагается создать за счёт иных источников финансирования.

«Лыжную базу я поддержу. Решайте земельные вопросы, актуализируйте документацию, возможно достаточно оперативно начинать реализацию этого проекта. Дальнейшее развитие территории – за вами, с точки зрения концепции, резервирования земли и перевода назначения, с точки зрения привлечения дополнительных инвесторов», – подчеркнул Андрей Травников, обращаясь к участникам рабочего совещания.

На новой лыжной базе, где также предполагается создание лыжероллерной трассы с круглогодичным использованием, планируется организовать занятия детской спортивной школы.

Во время рабочей поездки глава региона также посетил объекты спортивного комплекса «Fly Serf» — «Аэротруба» и «Искусственная волна».

«Fly Serf» – единственный на территории от Урала до Дальнего Востока спортивно-развлекательный комплекс на базе аэродинамического тоннеля и искусственной волны для сёрфинга. Его общая площадь составляет 1500 кв. метров. Одномоментно комплекс может принять до 200 человек. Объект построен в течение 11 месяцев, общий объём инвестиций в проект составил 300 млн. руб.

Аэротруба – это установка, нагнетающая в закрытом пространстве воздушный поток, способный поднять человека без всякого риска для жизни и здоровья. Аттракцион-симулятор свободного падения не требует специальной физической подготовки и абсолютно безопасен. Его основные целевые группы – спортсмены-бодифлаеры и парашютисты, которые используют устройство как тренажёр. Услуга доступна и новичкам.

С 2015 года полёты в аэротрубе (бодифлаинг) были признаны Международной авиационной федерацией (FAI) как самостоятельный вид спорта. В 2024 году аэротрубные дисциплины будут представлены на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.

Ранее сообщалось о том, что первый крупный дорожный объект проекта «Академгородок 2.0» в Новосибирской области сдадут в 2023 году.