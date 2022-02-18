Норильское «мусорное» предприятие привлекли к административной ответственности за экологические нарушения

Роспотребнадзор выявил ряд нарушений на норильском ООО «Байкал-2000», занимающемся ликвидацией отходов. Компанию обязали выплатить штраф в размере 175 тысяч рублей.

Норильская компания «Байкал-2000», специализирующаяся на вывозе и утилизации отходов, привлечена к административной ответственности по ч. 4. ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления). Юридическому лицу назначен штраф в размере 175 тыс. руб.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, нарушения были найдены в ходе проверки на полигоне промышленных отходов.

Так, предприятие не получило санитарно-эпидемиологического заключения на проект предельно допустимых выбросов, не предусмотрело отвода дождевых и талых вод, а производственный контроль в организации осуществлялся не в полном объёме.

Организации выдано предписание об устранении нарушений в определённый срок.

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Байкал-2000» зарегистрировано в Норильске в 2000 году. Специализация компании – обработка и утилизация неопасных отходов. Владельцем предприятия является Евгений Волков.

Напомним, в декабре Норильск был назван в числе аутсайдеров по результатам реализации федеральной программы «Чистый воздух».