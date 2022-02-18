Основатель ГК «Лама» покинул пост директора новосибирского «Сибаэрокрафта»

Соучредитель новосибирского ООО «Сибаэрокрафт» Андрей Князев сменил на должности директора компании главу ГК «Лама» Владислава Левчугова, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве.

В новосибирской компании «Сибаэрокрафт», владеющей авиаплощадкой в Томской области, сменился руководитель. Им стал бизнесмен Андрей Князев, выступающий соучредителем организации. Ранее должность директора ООО «Сибаэрокрафт» занимал руководитель томской группы компаний «Лама» Владислав Левчугов.

Соответствующие изменения отражены в сервисе Rusprofile 17 февраля. ООО «Сибаэрокрафт» зарегистрировано в 2016 году в Новосибирске, соучредителями компании являются глава ГК «Лама» Владислав Левчугов (29% доли), бизнесмен Андрей Князев (45% доли) и ООО «Спар-Томск» (26% доли).

Основной вид деятельности компании — производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования. В 2020 году прибыль организации составила 600 тыс. рублей, выручка — 7,9 млн рублей.

По данным сайта ООО «Сибаэрокрафт», компания занимается развитием малой авиации. Она владеет авиаплощадкой им. Чкалова в районе села Березкино в 17км от Томска.

Напомним, Владислав Левчугов был задержан в начале декабря. Его обвинили в совершении преступления по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) по делу руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Томской области Сергея Арефьева. В настоящее время бизнесмен находится под арестом.

По данным следствия, правоохранитель расследовал уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством местной компании и захотел получить взятку за прекращение дела. Арефьев нашел посредника, который довел эту информацию до учредителя организации.

В отношении Сергея Арефьева возбуждено дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Группа компаний «ЛАМА» включает в себя магазины SPAR, «Хороший выбор», «Первоцен» в Новосибирске и Томске, сеть универсамов «Абрикос» в Томске, а также несколько торговых центров и производственных предприятий. Она вышла в Новосибирск в начале марта 2021 года.