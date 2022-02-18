Основатель ГК «Лама» покинул пост директора новосибирского «Сибаэрокрафта»

Василий Попов
 
Владислав Левчугов покинул пост гендиректора
Фото Михаила Перикова

Соучредитель новосибирского ООО «Сибаэрокрафт» Андрей Князев сменил на должности директора компании главу ГК «Лама» Владислава Левчугова, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве.

В новосибирской компании «Сибаэрокрафт», владеющей авиаплощадкой в Томской области, сменился руководитель. Им стал бизнесмен Андрей Князев, выступающий соучредителем организации. Ранее должность директора ООО «Сибаэрокрафт» занимал руководитель томской группы компаний «Лама» Владислав Левчугов.

Соответствующие изменения отражены в сервисе Rusprofile 17 февраля. ООО «Сибаэрокрафт» зарегистрировано в 2016 году в Новосибирске, соучредителями компании являются глава ГК «Лама» Владислав Левчугов (29% доли), бизнесмен Андрей Князев (45% доли) и ООО «Спар-Томск» (26% доли).

Основной вид деятельности компании — производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования. В 2020 году прибыль организации составила 600 тыс. рублей, выручка — 7,9 млн рублей.

По данным сайта ООО «Сибаэрокрафт», компания занимается развитием малой авиации. Она владеет авиаплощадкой им. Чкалова в районе села Березкино в 17км от Томска.

Напомним, Владислав Левчугов был задержан в начале декабря. Его обвинили в совершении преступления по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ  (посредничество во взяточничестве) по делу руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Томской области Сергея Арефьева. В настоящее время бизнесмен находится под арестом.

По данным следствия, правоохранитель расследовал уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством местной компании и захотел получить взятку за прекращение дела. Арефьев нашел посредника, который довел эту информацию до учредителя организации.

В отношении Сергея Арефьева возбуждено дело по ч.6 ст. 290 УК РФ  (получение взятки).

Группа компаний «ЛАМА» включает в себя магазины SPAR, «Хороший выбор», «Первоцен» в Новосибирске и Томске, сеть универсамов «Абрикос» в Томске, а также несколько торговых центров и производственных предприятий. Она вышла в Новосибирск в начале марта 2021 года.

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