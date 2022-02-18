Более 480 млн рублей получит компания на строительство завода под Новосибирском

Василий Попов
 
На строительство металлопрокатного завода под Новосибирском выделят 480 млн рублей
Фото Михаила Перикова

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем в размере 483 млн рублей на строительство металлопрокатного завода в городе Искитим Новосибирской области. 

Как сообщал ранее «Континент Сибирь», на территории бывшего «Искитимского шиферного завода» планируется создать завод по производству изделий из черного металла в объеме до 50 тыс. тонн в год. Реализацией проекта займется входящее в промышленную группу компаний «ОКС» ООО «Южносибирский металлопрокатный завод» («ЮМПЗ»).

«Производство методом холодной прокатки с применением термической, метизной и калибровочной технологий считается наиболее экологичным, дает сталь высокого качества и позволяет выпускать продукцию из металлолома. Реализация проекта замкнет производственный цикл внутри группы и снизит себестоимость конечной продукции — горно-шахтного оборудования для горнодобывающей и золотодобывающей промышленности», — сообщает пресс-службе ФРП.

Сообщается, что поставлять изделия планируется в Кузбасс и Новосибирскую область, около 30% продукции пойдет на нужды «ОКС», выпускающей горно-шахтное оборудование.

По данным ФРП, на реализацию указанного проекта компания получит 483 млн рублей в виде льготного займа. Общий объем инвестиций на строительство нового завода составит 1 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, ранее в Новосибирской области одобрили масштабный инвестпроект по строительству двух заводов по переработке конопли для текстильного производства. Общая сумма инвестиций на один завод составляет свыше 2,5 млрд рублей.

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