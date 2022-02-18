Более 480 млн рублей получит компания на строительство завода под Новосибирском

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем в размере 483 млн рублей на строительство металлопрокатного завода в городе Искитим Новосибирской области.

Как сообщал ранее «Континент Сибирь», на территории бывшего «Искитимского шиферного завода» планируется создать завод по производству изделий из черного металла в объеме до 50 тыс. тонн в год. Реализацией проекта займется входящее в промышленную группу компаний «ОКС» ООО «Южносибирский металлопрокатный завод» («ЮМПЗ»).

«Производство методом холодной прокатки с применением термической, метизной и калибровочной технологий считается наиболее экологичным, дает сталь высокого качества и позволяет выпускать продукцию из металлолома. Реализация проекта замкнет производственный цикл внутри группы и снизит себестоимость конечной продукции — горно-шахтного оборудования для горнодобывающей и золотодобывающей промышленности», — сообщает пресс-службе ФРП.

Сообщается, что поставлять изделия планируется в Кузбасс и Новосибирскую область, около 30% продукции пойдет на нужды «ОКС», выпускающей горно-шахтное оборудование.

По данным ФРП, на реализацию указанного проекта компания получит 483 млн рублей в виде льготного займа. Общий объем инвестиций на строительство нового завода составит 1 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, ранее в Новосибирской области одобрили масштабный инвестпроект по строительству двух заводов по переработке конопли для текстильного производства. Общая сумма инвестиций на один завод составляет свыше 2,5 млрд рублей.