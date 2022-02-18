В Новосибирской больнице заработала система дистанционного мониторинга состояния пациентов

Новосибирская городская больница №3, на прошлой неделе перепрофилированная в ковидный госпиталь, продемонстрировала, как работает система дистанционного мониторинга состояния пациентов, которые проходят лечение амбулаторно.

Больница стала одним из многих учреждений здравоохранения, подключенных к новой системе мониторинга, разработанной в Сбере. Решение от «СберЗдоровья» призвано снизить нагрузку на врачей, а также взять на себя заботу о состоянии здоровья пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и коронавирусом.

«Сегодня Сбер – это современная цифровая экосистема высокотехноогичных сервисов, – говорит управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов. – Сейчас, во время повышенной нагрузки на всю систему здравоохранения, мы рады предоставить наши решения для выполнения рутинных задач, на которые традиционного требовали много времени и сил. Теперь врачи смогут более оперативно реагировать на изменение состояния своих пациентов и уделять им больше времени».

Суть системы в следующем. Изначально, при первичном приеме и постановке диагноза, врач вносит данные пациента в реестр для дистанционного мониторинга. Затем процесс контроля его состояния берет на себя робот, который обзванивает пациентов и узнает об их самочувствии – для каждого заболевания установлен свой перечень вопросов. В случае, если пациент сообщит об ухудшении состояния, робот передаст его данные врачу для оперативного принятия решения о корректировке курса лечения. Пациентам с гипертензией и диабетом робот звонит дважды в неделю, состояние больных коронавирусом отслеживается каждый день.

«Данная платформа – дополнительный инструмент к тем возможностям телемедицинских консультаций, которые уже ранее были у врачей, – комментирует заместитель министра цифрового развития региона Ирина Савельева. – Пациенты могут установить мобильное приложение и вести в нем дневник здоровья. Если же человек по каким-то причинам не хочет или не может установить мобильное приложение, то ему звонит голосовой робот-помощник Ксения. Причем она может позвонить как на современный смартфон, так и на кнопочный мобильный телефон. Данные дневника здоровья и результаты опроса анализируются, и, если выявляются отклонения – формируется уведомление для врача. Таким образом упрощается работа врачей по мониторингу, обзвону, контролю состояния здоровья пациентов, снимается нагрузка на систему здравоохранения».

На данный момент к сервису подключено уже порядка тридцати медицинских организаций Новосибирской области. Система была запущена в начале года, робот уже отслеживает состояние почти 5 000 пациентов.