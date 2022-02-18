«Клиника НИИТО» отозвала заявление о вступлении в дело о собственном банкротстве

Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по заявлению АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» о вступлении в дело о собственном банкротстве.

Информация об этом размещена на сайте «Электронное правосудие» 16 февраля. Согласно определению суда, представитель «Клиники НИИТО» направил ходатайство об отказе от заявленных требований и прекращении производства по обособленному спору. Причиной стала процедура наблюдения, введенная в клинике по заявлению кредитора в рамках дела о несостоятельности — должник сообщает, что в связи с этим отсутствует целесообразность рассмотрения заявления о вступлении в дело о банкротстве.

Отметим, сумма исковых требований, указанная в заявлении АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» о вступлении в дело о несостоятельности, составила свыше 89,4 млн рублей.

Процедура наблюдения была введена в «Клинике НИИТО» в декабре прошлого года в рамках иска о признании учреждения несостоятельным. Заявление об этом было подано 13 октября ООО «Мединский интегратор» (другое наименование — ООО «Олимп-НСК»).

Позже по ходатайству благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд» арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на имущество клиники стоимостью почти 87,7 млн рублей. В список вошли лечебное оборудование, тренажеры для реабилитации и другое, однако учреждение может продолжать их использовать.

При этом, комментируя ситуацию «Континенту Сибирь», руководство клиники сообщило, что реализует мероприятия, направленные на стабилизацию финансовой ситуации и поэтапное погашения долгов. Более подробно о деле АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» — в материале «Континента Сибирь».

АНО «Клиника НИИТО» — автономная некоммерческая организация, основанная в 2000 году. Это многопрофильное учреждение, ведущее медицинскую деятельность в сфере травматологии-ортопедии, урологии и реабилитации.