Долгострой у Оперного театра в Новосибирске превратится в пассаж

В Новосибирске нашли решение, как реконструировать долгострой у Оперного театра, который начинали возводить в начале 2000-х для театра Сергея Афанасьева.

Градостроительный совет мэрии Новосибирска одобрил проект реконструкции здании по улице Серебренниковской, 37а напротив поликлиники №1. Архитектурную концепцию представил автор, руководитель студии «КиФ» Валерий Филиппов. Как рассказал архитектор, фасад разделён на две части цветом и фактурой. Та часть недостроенного здания, в которой сейчас работает отделение «Промсвязьбанка», эстетически будет близка к памятнику регионального значения, зданию поликлиники, построенной в стиле конструктивизма. Другая часть здания сделает реверанс в сторону Оперного театра. Она увеличится до 4 этажей и будет так же, как Оперный, оштукатурена. Фасад вдоль Серебренниковской выстроят в единую линию, псевдо колонны, которые сейчас «украшают» долгострой, разберут.

В реконструированном здании планируют разместить пассаж по аналогии с московским ТЦ «Петровский пассаж»: первый этаж отдадут под магазины и кафе, а второй – под выставочные залы и галереи, на оставшихся двух этажах предполагаются офисы.

Между обновлённым зданием и жилым домом на Серебренниковской, 37 согласно авторской концепции запланирована пешеходная зона. Она будет соединять сквер Героев Революции и площадь перед Оперным театром.

По словам Валерия Филиппова, проект реконструкции здания уже на завершающей стадии. Ему еще предстоит пройти общественные обсуждения.