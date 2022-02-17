«Газпром нефть» опубликовала консолидированные данные финансовой отчетности по итогам 2021 года. Ключевые показатели по результатам прошлого года достигли рекордного уровня за всю историю компании.

По результатам 2021 года выручка «Газпром нефти» составила 3 трлн 068 млрд рублей — показатель на 53,5% выше в сравнении с 2020 годом. Показатель скорректированная EBITDA — прибыль до уплаты процентов, налога и на прибыль и амортизации — вырос в два раза к уровню 2020 года, до 981,1 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе компании, рост был обеспечен в том числе увеличением объемов добычи углеводородов и переработки нефти, позитивной динамикой цен на нефть и нефтепродукты.

Сообщается, что по итогам 2021 года чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Газпром нефти», выросла более чем в четыре раза — до 503,4 млрд рублей. Свободный денежный поток компании на 2021 год достиг 500,1 млрд рублей.

Кроме того, за прошедший год добыча углеводородов «Газпром нефти» впервые в истории компании превысила уровень в 100 млн тонн в нефтяном эквиваленте, достигнув 101,4 млн тонн н.э. — рост к 2020 году составил 5,6%. Этого удалось достичь за счет увеличения добычи на нефтяных оторочках, основных активах организации в ХМАО и ЯНАО, в Томской и Оренбургской областях, а также запуска инфраструктуры на Тазовском и Новопортовском месторождениях.

«По итогам 2021 года компания впервые преодолела уровень добычи в 100 млн тонн в нефтяном эквиваленте, увеличив ее в два раза за последние 10 лет. Это была одна из ключевых целей, которую мы ставили перед собой в рамках долгосрочной стратегии развития компании. При этом мы видим возможности для дальнейшего активного роста добычи в 2022 году и последующие годы», — подчеркнул председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Отдельно стоит отметить результаты деятельности «Газпром нефти» в переработке на собственных НПЗ и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий — годовой объем переработки на них также стал рекордным и вырос на 7,8%, до 43,5 млн тонн. Результаты объясняются ростом спроса на фоне снятия пандемических, а также вводом комплекса «ЕВРО+» на Московском НПЗ».

Отметим, «Газпром нефть» также снижает воздействие на окружающую среду как в добыче, так и в нефтепереработке. Так, в частности, компания реализует на Омском НПЗ — одном из крупнейших предприятий по переработке, расположенном в СФО — федеральный проект «Чистый воздух», направленный на уменьшение выбросов в атмосферу. Уже сейчас в результате экологических мероприятий влияние производства на окружающую среду снизилось на 40%. К 2025 году уровень воздействия завода сократится еще на 25%.