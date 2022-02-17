Основатели томской ГК «ЛАМА» выставили на продажу строящийся магазин в Новосибирске

Недостроенный магазин на первой линии улицы Порт-Артурская в микрорайоне Чистая слобода выставлен на продажу. Ранее планировалось, что на этой площадке может быть запущен магазин основанной Владиславом Левчуговым томской группы компаний «ЛАМА».

«Предлагается к продаже строящийся объект — отдельно стоящее здание магазина с пристроенной котельной. В окружении большое количество многоквартирных жилых домов, магазин расположен на первой линии улицы Порт-Артурская напротив остановки наземного общественного транспорта», – говорится в объявлении. Стоимость объекта – 270 млн рублей.

По данным мэрии Новосибирска, разрешение на строительство этого объекта в 2021 году было получено обществом с ограниченной ответственностью «Оазис». По данным Rusprofile, акционерами компании являются основатели томской ГК «ЛАМА» Владислав Левчугов (44%) и Андрей Князев (41%). Общая площадь земельного участка составляет 5000 кв.м., площадь застройки – 1840,73 кв.м.

«Мы на протяжении года ждем, присматриваемся к земельным участкам и другим площадям. Могу сказать, что программу массового открытия на собственных объектах в Новосибирске, скорее всего, удастся воплотить в 2022 году, либо через год — то есть к 2023 году», – отмечал в сентябре 2021 года в интервью «Континенту Сибирь» директор розничной сети ГК «ЛАМА» Владимир Емельяненко.

Напомним, что томская ГК «ЛАМА» вышла в Новосибирск в начале марта 2021 года с открытием первого магазина сети SPAR на улице Некрасова в ЖК «Огни Сибири». На сегодня она развивает в Новосибирске магазины под брендами «Хороший выбор», «Первоцен», SPAR. В ноябре «ЛАМА» открыла супермаркеты SPAR в торговых центрах «Сан-Сити» и «Ройял Парк» на площадках, которые ранее занимал «Мегас». Это связано с тем, что группа компаний выкупила права аренды у торгового холдинга «Сибирский Гигант» Александра Манцурова.



2 декабря появились данные о задержании Владислава Левчугова, генерального директора и основного владельца томской ГК «ЛАМА». Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела о даче взятки руководителю отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Томской области Сергею Арефьеву, который также был задержан.

В конце 2021 года появилась информация о закрытии магазина SPAR в Дзержинском районе Новосибирска. Также участники рынка не исключали возможное закрытие и еще ряда магазинов «ЛАМЫ» после проведения компанией внутреннего аудита каждой из действующих площадок.