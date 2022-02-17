МТС включила «Матч Премьер» для всех пользователей своей экосистемы

Подписка на канал «Матч Премьер» с февраля этого года будет доступна в стартовых пакетах «Мы МТС» и «МЫ МТС+» без дополнительной платы. Также «Матч Премьер» можно подключить отдельно, с бесплатным пробным периодом на 30 дней.

«Благодаря партнерству с «Газпром-медиа» стартовые пакеты пополнились отличным спортивным каналом, ― отметил директор МТС в новосибирской области Александр Соловенчук. ― Без всякой дополнительной платы новые абоненты этих подписок смогут смотреть прямые трансляции знаковых футбольных форумов и важнейших матчей топовых чемпионатов».

Подписка «Матч Премьер» популярна у болельщиков футбола и позволяет эксклюзивно и в прямом эфире смотреть все матчи Российской Премьер-Лиги, матчи Кубка России и товарищеские матчи клубов РПЛ. Подписка также включает обзоры немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1.

Подключить бесплатно «Матч Премьер» на 30 дней можно на стримминговой платформе KION или в приложении Мой МТС в разделе Доступные, а также в личном кабинете на сайте mts.ru.