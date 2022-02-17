Рядом с «Родниками» в Новосибирске построят новый эко-район

На следующей неделе, 22 февраля, застройщик «КПД-Газстрой» презентует новый проект – район «Околица», который компания возведет рядом с новосибирским микрорайоном «Родники».

Первая очередь нового семейного эко-района «Околица» будет построена на территории около 8 га, ограниченной улицами Красный проспект, Краузе и Гребенщикова. На строительной площадке первого дома уже идут работы. Ввести в эксплуатацию его планируют во II квартале 2023 года. Всего в первой очереди будет шесть многоэтажных домов.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в строительной компании, концепция развития территории предусматривает создание семейного эко-района с большим рекреационным парком. «Околица» – это место, где город со всей социальной инфраструктурой переходит в природный кластер. «Мы планируем создать здесь возможности для активного отдыха, занятий спортом и релакса, обустройство фестивальной поляны и других интересных «фишек», – прокомментировали идею эко-района в «КПД-Газстрой».

Ранее наше издание рассказывало, что новосибирским застройщикам не дадут отклоняться от предельных параметров разрешенного строительства.