Юрий Сердюк покинул пост начальника управления автодорог мэрии Новосибирска

17 февраля начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк ушёл в отставку. Об этом на комиссии горсовета по городскому хозяйству сообщил её председатель Игорь Кудин.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже подписал распоряжение об увольнении со своих постов главы управления автомобильных дорог, заместителя начальника городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Юрия Сердюка, а также заместителя главы Первомайского района Владимира Кривушкина. Оба чиновника покинули свои посты по собственному желанию и на текущий момент неизвестно, кто придёт им на смену.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года глава управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска вызвал раздражение градоначальника, когда ушёл в отпуск в разгар дорожных работ. Тогда Анатолий Локоть даже пригрозил чиновнику увольнением: «Прошу обратить внимание департамента – это последний случай, когда я соглашаюсь с отпуском. В уборочную страду в сельской местности, если какой-нибудь председатель или руководитель запросится в отпуск, то вместе с заявлением на увольнение». Но до реальных действий дело тогда не дошло.

Отставку Юрия Сердюка на заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству анонсировал её председатель Игорь Кудин.

Напомним, что 1 октября 2021 года в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска уже произошла важная кадровая перестановка. На место главы департамента, вместо покинувшего свой пост Романа Дронова пришёл Константин Васильев.