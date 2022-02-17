Как получить сухпаек для ребенка во время дистанта в новосибирских школах

До 19 февраля в Новосибирской области продолжается выдача дополнительных сухих пайков для учащихся школ, оставшихся на дистанте из-за пандемии коронавируса. Речь идет об учащихся-льготниках с 5-го по 8-й класс, имеющих право на бесплатное горячее питание в школе. Как получить продуктовый набор — в материале «Континента Сибирь».

Продуктовые наборы в Новосибирской области предназначены для обеспечения питанием детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья — обучающихся школ, имеющих право на получение питания на льготных условиях и временно не посещающих занятия. Получить набор продуктов можно в общеобразовательном учреждении, где обучается ребенок.

Согласно приказу министерства образования Новосибирской области, стоимость дополнительного сухого пайка для детей из многодетных и малоимущих семей на пять учебных дней составляет 225 рублей, на шесть дней — 270 руб. В примерный состав продуктового набора входит гречневая крупа, рис, макароны, рыбные консервы — сайра, стерилизованное молоко, печенье, черный чай и какао-порошок.

Стоимость примерного набора для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов отличается. Так, стоимость дополнительного сухого пайка на пять учебных дней для такой группы детей в возрасте от 7 до 10 лет составляет 615 рублей, на шесть дней — 738 руб. Для детей в возрасте от 11 до 18 лет цена на набор продуктов достигает 700 рублей за пять дней и 840 руб. за шесть.

Примерный состав набора также отличается. Согласно приказу министерства, в него входит гречневая крупа, рис, макароны, пшеничная мука, сахар-песок. Кроме того, в паек входят цельное сгущенное молоко, десертная кукуруза, зеленый горошек, натуральный сок, стерилизованное молоко, подсолнечное масло, печенье, мини-рулет без белкового крема, черный чай, какао, а также мясные консервы (тушеная говядина) и рыбные: горбуша и сайра натуральные.