Академпарк приглашает производственные компании стать резидентами новой площадки

Управляющая компания Академпарка объявила о начале строительства на новой площадке, расположенной в поселке Ложок Барышевского сельсовета.

В общей сложности здесь за счет привлечения частных инвестиций будут возведены 11 зданий, которые компании смогут использовать для размещения производства. Проект Академпарка предлагает будущим арендаторам и владельцам недвижимости на этой площадке целый ряд преимуществ в организации их бизнеса.

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Земельный участок расположен на территории, примыкающей к коттеджному поселку «Горки Академпарка», который также построен Академпарком. Целевое назначение — научно-производственная деятельность.

«К участку уже подведены необходимые коммуникации, а это принципиально важно для будущих инвесторов. Саму территорию мы подготовили к строительству, размежевали ее на отдельные участки, разработали мастер-план, спроектировали внутренние инженерные сети», — рассказал генеральный директор Академпарка Дмитрий Верховод.

Вместе с жилым поселком производственная площадка Академпарка будет представлять собой кампус — комплекс, в котором люди смогут и жить, и работать. Подобным образом обустраиваются площадки в ведущих мировых державах, что позволяет высококвалифицированным специалистам максимально комфортно устраивать свою жизнь.

Всего предстоит построить 11 зданий, для которых выбрано несколько типов. Площадь каждого из них составит от 500 до 1,5 тыс. кв. м. В общей сложности будет возведено 12,5 тыс. кв. м, но при необходимости этот показатель можно увеличить.

В числе запланированных объектов, например, производственно-лабораторные здания площадью до 1,5 тыс. кв. м с высотой потолка до 9 м. Такие параметры позволяют грамотно распланировать пространство помещения, сделать его при необходимости двухэтажным. Один такой объект позволяет объединить офисно-лабораторную часть предприятия, его производственные мощности и складские помещения. Таким образом, под одной крышей окажется весь бизнес-процесс — от планирования до сбыта готовой продукции.

«Все здания будут расположены перпендикулярно ул. Солнечной для того, чтобы обеспечить каждому из предприятий равную транспортную доступность. С другой стороны зданий, выходящей на ул. Нобеля, будет организован выезд с грузовыми воротами, — отметил директор по строительству Академпарка Дмитрий Мальцев. — Таким образом, лицевая часть здания с парковкой и зоной отдыха окажется отделена от его «рабочей» части. Заходить в здание, принимать клиентов можно с одной стороны, а осуществлять доставку грузов или вывоз готовой продукции — с другой. Потоки не будут пересекаться».

Строительство предполагается вести с использованием сэндвич-панелей. Это сделает реализацию проекта максимально быстрой без потери качества.

Стать арендаторами помещений и земельных участков здесь смогут не только резиденты Академпарка, но и любые компании, ищущие возможности для реализации своих проектов. «Требований к желающим совсем немного. Во-первых, юрлицо должно быть включено в реестр малых и средних предприятий. Во-вторых, оно должно заниматься производством. Но мы понимаем, что на этой площадке масштабное промышленное производство бессмысленно. Мы не хотим здесь видеть предприятия, нуждающиеся в санитарно-защитных зонах и имеющие «грязные» и некомфортные технологии. Но все, что касается сборки, расфасовки, разработки, чем и занимается большинство наших резидентов, только приветствуется», — отметил Дмитрий Верховод.

Как пояснили в Академпарке, первый объект на площадке компания построит самостоятельно. Производственные участки в нем будут сдаваться арендаторам. Остальные 10 зданий, как предполагается, возведут для своих нужд частные инвесторы. Этим они смогут заняться как самостоятельно, так и передав Академпарку права технического заказчика, если не хотят отвлекаться на непрофильную деятельность. В этом случае Академпарк выполнит всю необходимую работу от подготовки проекта здания до введения его в эксплуатацию. У компании уже накоплен большой опыт организации строительных работ.

Что касается условий пользования участками, то инвесторы получат их в аренду на период строительства по постоянной цене — она составит 300 тыс. руб. за сотку за три года. Сумма определена исходя из расходов, которые Академпарк уже понес при создании инфраструктуры, необходимой для реализации проекта. По истечении этого срока инвестор сможет приобрести этот участок — всего в 6 км от границы Академгородка — по символической стоимости. Таким образом, сделка обойдется ему значительно дешевле, чем в том случае, когда землю приходится приобретать по рыночной цене.

«Цена вопроса является крайне важным фактором при принятии решения о размещении производства, но далеко не единственным. Новосибирск в настоящее время испытывает дефицит помещений, пригодных для промышленных мощностей. Подавляющее большинство из имеющихся расположены в стенах старых советских предприятий, устаревших как материально, так и морально. Новые же площади зачастую находятся под управлением сразу нескольких собственников, что порождает конфликты в сфере обеспечения ресурсами, проблемы с логистикой и т. д.», — отмечает руководитель Промышленного кластера АО «Академпарк» Евгений Елгаев.

Не менее важным преимуществом, на взгляд специалистов, является транспортная доступность площадки. К настоящему времени уже заасфальтирована трехполосная дорога по ул. Солнечной. Она подходит к автомобильной трассе Академгородок — Ключи. Последняя, в свою очередь, с течением времени выйдет к развязке строящегося сегодня Восточного обхода. Доступ к этой транспортной артерии значительно облегчит предприятиям на площадке перевозку грузов, продукции и, при необходимости, персонала.

Впрочем, можно предположить, что «маятникового» движения сотрудников предприятий площадки удастся избежать. Сегодня, в отличие от ситуации 2015 года, когда рождался проект, рядом уже находятся два крупных жилых комплекса — помимо «Горок Академпарка», здесь вырос «Да Винчи». Жилье в них зачастую приобретают владельцы малого и среднего бизнеса, прежде всего инновационного, для которых перенос производства станет крайне выгодным решением и с точки зрения экономики, и с точки зрения комфорта. Кроме того, эти ЖК выбрали для жизни многие высококлассные специалисты, переехавшие из Академгородка. Они получат возможность работать буквально в двух шагах от дома.

Преимуществом станут и условия работы сотрудников. Это одно из самых живописных мест на юге Новосибирска. Участок расположен на гриве, граничащей с лесным массивом. Именно здесь начинается речка Зырянка, которая заканчивается в Золотой долине Академгородка. Архитектура новых зданий будет сочетаться со строениями соседних жилых комплексов. Специалисты выбрали для фасадов несколько вариантов, но в любом случае это будут теплые тона. Например, имитация кирпичной кладки или темные цвета, как в основном здании Академпарка.

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Наконец, площадка интересна высокотехнологичным компаниям еще и тем, что инвесторам открыт доступ ко всей экосистеме Академпарка, то есть они смогут при желании получить статус резидента со всеми преференциями: доступ к Центру технологического обеспечения и всем центрам коллективного пользования Технопарка, доступ к грантовым программам и другим инструментам поддержки инновационной деятельности, содействие в получении статуса резидента «Сколково», а также комплекс мер федеральной и региональной поддержки, предусмотренных для промышленных технопарков.

Сейчас открыт сбор заявок от предприятий, готовых возвести новые объекты в Ложке, уже поступил запрос от владельца одной из новосибирских фирм. Он планирует перевести достаточно крупное инновационное швейное производство. В Академпарке уверены, что интерес к проекту будет расти по мере его дальнейшего развития.

Согласно плану, строительные работы на «загородной» площадке Академпарка завершатся в 2024 году.

АО «Академпарк» начало работу в 2007 году. Это комплексный технологический парк, призванный создать условия для генерации и развития инновационных компаний и успешного развития действующих высокотехнологичных предприятий. На территории Технопарка работает более 170 компаний с численностью сотрудников более 4,7 тыс. человек. Статус резидентов Технопарка имеют более 300 компаний, 8,7 тыс. сотрудников. Суммарная выручка резидентов в 2020 году составила 16,2 млрд рублей. В конце 2021 года Академпарк был в числе первых включен в федеральный реестр промышленных технопарков, что открывает новые возможности государственной поддержки в части развития инфраструктуры.

academpark.com

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