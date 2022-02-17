Многие топ-менеджеры на определенном этапе развития своей карьеры сталкиваются с так называемым карьерным тупиком. Это когда начинает казаться, что развиваться больше некуда. Все варианты, которые видятся, оказываются либо не интересными, либо нереалистичными. И на текущем месте работы начинается апатия. Текущие задачи не вызывают прежнего интереса. Нет энергии и нет желания что-то улучшать в рабочем процессе. Иногда к такому состоянию может добавиться ухудшение здоровья, расстройство сна и аппетита. В чем причины, и что делать в этой ситуации?

Причин, вызывающих такое состояние, может быть несколько.

Первая причина. Это хроническая усталость или эмоциональное выгорание. Человек, каким бы он не был сильным и выносливым, как бы ему не нравилось решать рабочие задачи и преодолевать трудности, нуждается в перерывах на отдых. И это должен быть настоящий отдых. А не вариант «да, я отдыхаю, но всегда на связи, и ноутбук у меня под рукой». В таком отдыхе важно, чтобы нервная система могла перезагрузиться. Чтобы мозг перестал работать в «режиме многозадачности». Чтобы можно было ничего не контролировать. И чтобы было полное (настолько, насколько это возможно) выключение из рабочих процессов. Это даст возможность «соскучиться» по рабочим процессам. Это даст возможность по-новому посмотреть на то, что происходит в вашей профессиональной деятельности. Да, такой отдых нужно заранее подготовить, распределить рабочие задачи, назначить ответственных за ключевые участки. И заранее проверить, справляются ли они с этой ответственностью.

Вторая причина. Став топ-менеджером, есть риск рано или поздно упереться в так называемый «стеклянный потолок» — в компании расти дальше некуда, а подходящих вакансий в других компаниях крайне мало. Что делать в таком случае? Если компания, в которой вы работаете, нравится, корпоративная культура «отзывается», с коллегами есть прекрасный контакт, и вам хочется продолжать в ней работать, то одним из вариантов может быть принятие на себя новой зоны ответственности. Когда все рабочие процессы отлажены, когда сотрудники четко выполняют все задачи и функции, система управления всеми понята и принята, то высвобождается и время и возможности для управления дополнительным проектом. Польза от такой картеры «вширь» очевидна – вы показываете руководителю, что с нуля можете развивать новое направление. И это может открыть вас для руководства компании с новых сторон.

Третья причина. Бывают ситуации, в которых даже самые талантливые и выдающиеся топ-менеджеры сомневались в том, а достойны ли они того или иного повышения. А справятся ли они с амбициозными задачами на новой позиции? А не самозванцы ли они, претендуя на повышение? И те успехи, которые есть в их карьере и профессии, их не успокаивают. Не дают им дополнительной уверенности в себе. А только лишь усиливают ограничивающее убеждение, что «это все случайно получилось» или что «так сложились обстоятельства, а моей заслуги в этом нет». И в результате возникает сильнейший внутренний конфликт между «хочу еще расти» и «у меня не получится».

Четвертая причина. Действительно в текущей компании вам стало не интересно. Или там изменилась корпоративная культура, и это вам перестало нравиться. Но признаться себе с этом иногда бывает сложно. Потому, что после признания должны следовать шаги по изменению ситуации. А к таким шагам человек не всегда бывает готов. И продолжает находиться в этом напряжении, надеясь, что все само собой пройдет. Или что ему все показалось, и скоро все опять станет таким, как было. Но как было скорее всего уже не станет. Если личные цели и цели компании перестали совпадать, нужно делать решительные шаги.

Карьерный тупик – это нормально! Нормально, потому, что со временем вы меняетесь, меняются ваши интересы и предпочтения, меняется рынок. И совершенно нормально, что что-то стало уже не интересным и не вдохновляющим. А еще нормально сомневаться и волноваться на свое будущее и задавать себе вопрос «А что дальше?» Карьерный тупик – это сигнал что-то менять, видеть новые возможности и открывать в себе новые качества и способности. Чтобы снова начать радоваться своей работе и тому, чем вы занимаетесь.

Есть еще один совет, который пригодится, если вы находитесь в карьерном тупике. Речь о консультации со специалистом. Встреча с карьерным консультантом поможет разобраться в том, какая из причин вашего карьерного тупика у вас. И какие действия лучше совершать в данный момент, чтобы как можно легче и без последствий пройти этот этап жизни.