В ТК «Восток» опровергли информацию о связи с делом экс-прокурора Новосибирской области

Представители торгового комплекса (ТК) «Восток» сообщили о несоответствии действительности информации, которая появилась в СМИ о том, что задержание экс-прокурора Новосибирской области и его заместителя связано с ситуацией вокруг торгового комплекса.

Напомним, что 16 февраля стало известно о задержании бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его заместителя Андрея Турбина. Источники «Континента Сибирь» отмечали, что задержание бывших сотрудников правоохранительных органов может быть связано с ситуацией вокруг ТК «Восток».

После выхода публикации в редакцию «Континента Сибирь» обратились представители торгового комплекса, которые выразили несогласие с утверждениями, прозвучавшими в адрес компании.

Как сообщили представители ТК «Восток», информация о причастности организации и ее собственников к уголовному делу в отношении бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его заместителя Андрея Турбина, а также о даче взяток бывшим правоохранителям в интересах собственников «Востока», не соответствует действительности.

В ТК «Восток» отметили, что из официальных документов по делу бывших сотрудников прокуратуры следует, что деньги фигуранты дела получали не от собственников комплекса и не в связи с его деятельностью.

«В связи с этим информация, изложенная в средствах массовой информации о причастности собственников ТК «Восток» к даче взяток этим должностным лицам, искажает факты, порочит честь, достоинство, деловую репутацию и может быть предметом для обращения в суд с соответствующими исками», — сообщили представители ТК «Восток».

В организации также отметили, что на протяжении более четырех лет комплекс подвергается массовым проверкам со стороны различных ведомств, а сведения о поверках и их результатах в искаженном виде освещается в СМИ.

Представители ТК «Восток» предположили, что в отношении комплекса ведется «планомерная, целенаправленная травля, основанная на ложных фактах и искажении информации». Собственники организации намерены отстаивать свои интересы в суде.

Как сказал в беседе с «Континентом Сибирь» один из совладельцев торгового комплекса, собственниками организации являются более 20 лиц. Каждый из собственников ведет свою предпринимательскую деятельность, и она не ограничивается арендным бизнесом в «Востоке».

«Даже если предположить, что кто-то из собственников будет иметь отношение к какой-то противоправной деятельности, это не является поводом наклеивать ярлыки на всех остальных собственников и в целом на предприятие, которым они владеют», — сообщил «Континенту Сибирь» один из совладельцев ТК «Восток».